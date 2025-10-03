¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Empieza el fin de semana y en este espacio puedes conocer las nuevas películas que ingresan a la cartelera de cine de la ciudad. Revisa las nuevas historias y elige la mejor para tu entretenimiento. Organiza una salida al cine con tus personas favoritas y disfruta de grandes relatos en la pantalla grande.

Him: El Elegido

Una de las películas de terror más esperadas del año llega finalmente a salas de cine. Him: El elegido con trazas de body horror que está ambientada en el mundo del futbol americano. En este relato, un joven y prometedor quarterback sufre un atentado que amenaza con cortar de tajo su carrera. Sin embargo, uno de sus héroes deportivos le ofrecerá una solución: Asistir a un retiro donde encontrará un estilo de entrenamiento que lo hará volver a las canchas. Sin embargo, el protagonista descubrirá un horrible secreto.

Toma Nota

Esta pieza protagonizada por Tyriq Wither, Marlon Wayans y Julia Fox seguro dividirá opiniones.

Es para ti si…

Sientes que necesitas ver esta película que combina tus dos pasiones: El terror y el futbol americano.

Los Extraños: Capítulo 2

En 2008 se estrenó la intensa película Los Extraños. Desde entonces, la saga ha crecido en terror y popularidad hasta convertirse en una franquicia en toda norma. Los Extraños: Capítulo 2 es la cuarta película de este serial fílmico y la segunda del linaje de precuelas. En esta ocasión se ve a una joven ser asediada por los tres psicópatas estelares, en un letal juego de “el gato y el ratón”.

Toma Nota

Algunos dicen que esta podría ser, al momento, la película más débil de la saga. Sólo hay una forma de comprobarlo: yendo al cine a verla.

Es para ti si…

Scarecrow, Pinup y Dollface ya están entre tus personajes de terror favoritos.

Una película de amor y guerra

El director de Buen salvaje, Santiago Mohar Volkow, está de regreso con su segundo estreno en cines este año. Ahora, repite elenco para presentar Una película de amor y guerra. Esta es la historia de un corrupto empresario inmobiliario que es secuestrado por una guerrilla para someterlo a un juicio popular.

Con las actuaciones de Andrew Leland Rogers, Manuel García Rulfo, Darío Yazbek, Aldo Escalante, Mónica del Carmen y María Hinojos, entre otros.

Toma Nota

La película hace una metáfora estilizada de la historia de Maximiliano y Carlota de Habsburgo.

Es para ti si…

Buen Salvaje te sembró el interés por ver más de este cineasta.

La sangre del exorcista

Película británica de terror en la que una pareja hará un terrible descubrimiento en el terreno de su nuevo hogar. Casi de inmediato, una venganza provocará que se vean rodeados de posesiones demoníacas, rituales paganos y hasta batallas ancestrales.

Toma Nota

Esta es la nueva cinta de Stephen Roach, quien debutó el año pasado con un interesante largometraje titulado Cookster, el cual no llegó al país.

Es para ti si…

Tú escuchas “exorcismo” y corres al cine.

Melodía de un amor secreto

El contenido coreano no deja de llegar a los cines. Ahora se estrena un relato rebosante de miel, tan romántico que los más cínicos calificarían de “cursi”.

Una joven pianista sufre una lesión que amenaza con terminar su prometedora carrera. Un día, escucha una melodía que la cautiva y, al encontrar al joven que está tocando el piano, inicia una singular historia de amor a primera vista.

Toma Nota

Esta película coreana es un remake de la cinta taiwanesa Secret de 2007.

Es para ti si…

Consumes todas las historias románticas que llegan de Corea del Sur.

Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl. ESPECIAL/PIECE OF MAGIC.

Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl

Justamente este viernes sale el nuevo disco de Taylor Swift en formatos digitales, vinilo, CD y cassette. Por tal motivo, los cines de 110 países del mundo tendrán funciones especiales de lanzamiento los días 3, 4 y 5 de octubre. Si eres fan de la cantante femenina que ha ofrecido la gira más exitosa de todos los tiempos, ¡no querrás quedarte fuera! Es hora de conocer la nueva música de la Swift… ¡con toda la potencia de la pantalla grande!

Toma Nota

Para saber qué es lo que se proyectará, tendrás que ir forzosamente al cine. La experiencia promete ser memorable.

Es para ti si…

Eres swiftie de hueso colorado.

REESTRENO

007: Goldeneye. ESPECIAL/PARKCIRCUS.

007: Goldeneye

Celebrando 30 años del estreno de 007: Goldeneye, ese icónico filme de la saga de James Bond regresa a salas de cine. Aquella pieza de acción y espionaje es recordada por haber sido el primer relato de Pierce Brosnan encarnando al 007. El director fue Martin Campbell, quien después realizaría otra cinta inolvidable de la saga: Casino Royale.

Toma Nota

En su momento, Goldeneye se convirtió en la cinta más taquillera de toda la saga James Bond. Aunque, claro, su reinado terminaría con la llegada de los filmes de Craig.

Es para ti si…

James Bond es uno de tus personajes favoritos del Séptimo Arte.

REESTRENO

Avatar: El camino del agua

En 2022 se estrenó Avatar: El camino del agua, filme que fue un rotundo éxito y logró una taquilla de dos mil 300 millones de dólares, hasta consagrarse como la tercera película con mayor recaudación en toda la historia. Pues bien, dicho filme está de regreso en salas de cine para que puedas prepararte para el estreno de la tercera película, que ocurrirá en diciembre de este año. Si eres fan de esta saga de James Cameron, seguro que querrás revivirla en la pantalla grande.

Toma Nota

Como era de esperarse, esta cinta ganó en 2023 el Oscar® a los Mejores Efectos Visuales.

Es para ti si…

Ya te mueres porque llegue diciembre para ver la siguiente película de la saga. ¡Así al menos calmarás tu apetito!

CICLO

24° Festival De Cine Alemán. ESPECIAL.

24° Festival De Cine Alemán

Tras su paso por la capital del país, el 24° Festival de Cine Alemán llega a Guadalajara con exhibiciones en la Cineteca FICG. Además, también ha llegado ya a pantallas selectas de Cinemex en el país. Esta es una gran oportunidad de acercarte al cine germano contemporáneo con algunos de los títulos de factura reciente más comentados y aplaudidos. ¡No te quedes fuera!

Las Películas

Durante la fiesta fílmica alemana podrás ver películas como Muriendo, Los restos utópicos de Berlín, la ganadora del premio a la Mejor Película del evento, Sad Jokes, Shahid, De Hilda con amor, el aclamado documental Riefenstahl, Otra historia de tanques alemanes, Cuéntales de nosotros, The Good Sister, Rickerl, Júpiter, Buenas noticias y el clásico protagonizado por Reiner Werner Fassbinder, Kamikaze 1989.

