Teléfono Negro 2

Scott Derrickson dirige a Ethan Hawke en Teléfono Negro 2. Además, Mason Thames y Madeleine McGraw también están de regreso. En la trama, cuatro años han pasado desde que Finn logró sobrevivir al escalofriante The Grabber. Sin embargo, su hermana ha empezado a tener sueños donde aparecen el teléfono negro y tres niños que son acosados en un campamento. ¿Será posible que The Grabber esté haciendo de las suyas nuevamente?

Basada en los personajes creados por John Hill (hijo de Stephen King), Teléfono Negro 2 tenía un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes al cierre de este artículo.

Toma Nota

El equipo del filme anterior está de regreso, lo cual da muchas esperanzas de que esta sea una sólida secuela.

Es para ti si…

La primera película te voló la cabeza.

¡Hola, Frida!

Lindísima película animada basada en el libro ilustrado de Sophie Faucher y Cara Carmina. El relato explora un periodo de la vida de Frida Kahlo que ha sido poco explorado: Su infancia. En la cinta se repasan sus relaciones familiares así como el momento en que Frida se enfermó de polio.

Toma Nota

Los realizadores viajaron a México e investigaron a fondo a Frida para aventurarse a hacer esta bella y emotiva pieza de animación.

Es para ti si…

Eres fan de Frida Kahlo.

Mente Maestra

Un padre de familia desempleado decide probar suerte como ladrón, así que intentará robarse una obra de arte. Dirigida por Kelly Reichardt (First Cow), la cinta es protagonizada por Josh O’Connor, Alana Haim y John Magaro. Sobra decir que Mente Maestra posee todo el sello contemplativo y parsimonioso de su realizadora, quien nuevamente se vale de la cámara de Christopher Blauvelt para lograr sus objetivos estéticos y dramáticos.

Toma Nota

Mente Maestra formó parte de la competencia por la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Es para ti si…

Eres fan del trabajo de Reichardt y O’Connor. Y si eres fan de ambos, ¡no habrá pierde!

Frankie y los monstruos

Un científico loco se la pasa creando nuevas criaturas a través de excéntricos experimentos, para luego olvidarse de ellas. El único que las cuida y atiende es Frankie, el primer ser creado por el profesor. Cuando un circo de fenómenos llega al pueblo, una oportunidad de cambio aparece frente a Frankie y sus amigos.

Una película británica de animación que buscará conquistar a los más peques de casa.

Toma Nota

La cinta está basada en la novela gráfica de Guy Bass titulada La maravillosa historia de Carapuntada.

Es para ti si…

Quieres ver una lectura muy, muy distinta del mito de Frankenstein.

Cacería de brujas

Julia Roberts hace el papel de una profesora universitaria que afronta un fuerte dilema cuando su estudiante estrella le hace una confesión sobre un evento terrible en el que habría estado involucrado otro intelectual del cual es amiga.

Cacería de brujas es la nueva película de Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre y Desafiantes. Junto a Roberts actúan Ayo Edebiri y Andrew Garfield. Sobra decir que el elenco ha recibido aplausos por sus actuaciones, aunque el mensaje de la película seguro detonará reflexiones encontradas.

Toma Nota

Cacería de brujas formó parte de la competencia de la Mostra di Venezia este año y se proyecta en las salas de Cinemex y Cinépolis.

Es para ti si…

Nunca dejas de ver una peli de Guadagnino o si eres fan de cualquiera de las estrellas que integran el reparto.

