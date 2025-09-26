Pachuca vs San Luis es uno de los partidos que se jugarán este sábado como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que se enfrentan dos equipos que buscan reponerse al mal paso. Para que no te lo pierdas, te damos el horario, los canales de transmisión y cómo ver el encuentro EN VIVO.

El partido de la J11 se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025 en la ciudad de Pachuca. Está programado para comenzar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan Pachuca vs San Luis a la Jornada 11

Los Tuzos del Pachuca están en mala racha y su rival de este sábado, el Atlético San Luis, no está en mejor situación, por lo que desaprovechar esta oportunidad en el estadio Hidalgo puede poner en riesgo la continuidad del proyecto de Jaime Lozano.

Los potosinos atraviesan una temporada complicada, ya que apenas a media semana perdieron en casa ante América (1-0) cuando parecía que podían rescatar el empate. Sus números aún les permiten aspirar a la zona de clasificación, por lo que necesitan sumar puntos desde el duelo de este fin de semana.

Pachuca, a media semana, sí pudo rescatar un punto de último momento en su visita al Puebla (2-2), pero acumulan una racha de seis partidos sin victoria; su meteórico arranque de 4 victorias quedó muy atrás, ahora encadenan 2 empates y 4 derrotas, que los está hundiendo en la tabla general (lugar 8 con 14 puntos; 13 goles a favor y 12 en contra).

El partido será este sábado 27 de septiembre en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. Los Tuzos están obligados a ganar en su casa, no pueden permitir otra derrota si es que verdaderamente buscan recomponer el camino con el que habían iniciado.

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: Caliente TV

