¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Comienza el fin de semana y aquellos aficionados al séptimo arte, ya pueden encontrar una nueva programación en la cartelera de cine tapatía con las películas que se estrenan a nivel nacional y/o local. Aquí conoce cuáles son las películas de estreno que ya se pueden ver en las salas de cine de la ciudad y elige la mejor para tu entretenimiento.

Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson entrega una de las películas más aplaudidas del año en Una batalla tras otra, la cual debería ser ya considerada como una rival a vencer durante la próxima temporada de premios. El realizador de The Master y Magnolia dirige a Leonardo DiCaprio, Chase Infinit, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y un gran elenco.

En este relato, un revolucionario deslucido intenta sobrevivir junto a su hija. Sin embargo, el pasado llamará a su puerta, estremeciendo sus existencias.

Una pieza que por su acabado visual y potencia dramática, reclama ser vista en la pantalla de cine más grande que tengas a tu alcance.

Toma Nota

Esta es la película más cara en la carrera de PTA; se dice que podría haber costado entre 130 y 175 millones de dólares.

Es para ti si...

Quieres ver una de las mejores películas estadounidenses del año.

Camina o muere

Basada en un relato de Stephen King, Camina o muere ha sido calificada como una de las mejores adaptaciones que se hayan filmado a partir de una pieza original del celebrado autor estadounidense.

La cinta cuenta la historia de una caminata mortal en la que un grupo de jóvenes tienen que avanzar sobre el pavimento, sin parar, pues quien se detenga tendrá que pagar con la muerte. Con las actuaciones del legendario Mark Hamill, David Jonsson y Cooper Hoffman, hijo del gran Philip Seymor Hoffman(†).

Toma Nota

Las reseñas han sido espectaculares y, al cierre de esta edición, todavía tenía un 90% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

Es para ti si…

Siempre ves las adaptaciones de los textos de Stephen King al cine.

Ne Zha 2: El renacer del alma

Una antigua leyenda china es reimaginada en un exitosísimo largometraje orienta: Ne Zha 2: El renacer del alma.

Después de una gran catástrofe, las almas de Nezha y Aobing se salvan, pero sus cuerpos están en peligro de arruinarse. ¿Será posible darles nueva vida?

Toma Nota

Esta es la película tiene varios récords: Es la película animada más taquillera de la historia, la película de habla no-inglesa más taquillera de la historia y la película más taquillera de lo que va de 2025.

Es para ti si…

Quieres ver la película animada china que ha cautivado a las audiencias internacionales.

Hamilton

El icónico musical de Broadway llega al cine. No se trata de una versión cinematográfica, sino de la proyección del espectáculo teatral creado por Lin Manuel Miranda, el cual ha cautivado a las audiencias globales con su singular mirada a la historia de los Estados Unidos a través de un personaje crucial: Alexander Hamilton.

Toma Nota

La obra musical Hamilton ha recibido premios como el Tony, el Pulitzer teatral y el Grammy.

Es para ti si...

Eres fan de este fantástico y efervescente musical.

Desastre en familia

La familia Meza es un caos total. Rolando, María y sus hijos Paloma y Gabriel son unos expertos en la discusión y la desunión. Pero su suerte, o tal vez su destino, cambiará cuando un viaje familiar se tuerza de la manera más inesperada. Cuando su camioneta los deja tirados en medio de la nada, una misteriosa mujer usará su magia y los pondrá a prueba en un relato tipo body swap.

Toma Nota

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes encabezan el reparto de esta comedia mexicana.

Es para ti si...

Te gustan las comedias mexicanas de corte comercial.

La casa de muñecas de Gabby, la película

Tras su enorme éxito en Netflix, la popular serie preescolar de DreamWorks Animation, Gabby’s Dollhouse, se prepara para su debut cinematográfico. La cinta promete llevar a los pequeños fans a una emocionante travesía más allá de su casa de muñecas.

Gabby y su abuela, con la voz de la estrella Gloria Estefan, emprenden un viaje a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando su valiosa casa de muñecas termina en manos de una excéntrica dama de los gatos, Gabby debe embarcarse en una aventura por el mundo real.

Toma Nota

El fenómeno de Gabby’s Dollhouse en Netflix es notable: según Nielsen, fue la novena serie original más vista en streaming durante 2024.

Es para ti si...

Eres fan de esta propiedad que ha fascinado a los espectadores más pequeños de casa.

Cazadores del fin del mundo

La acción y la distopía definen el tono de este largometraje. Tras una catástrofe solar que diezmó a la humanidad, Jake, un hábil cazador de tesoros, recibe una misión del Rey August: recuperar la Mona Lisa. Sin embargo, su búsqueda lo lleva a una Francia devastada por la guerra, donde descubre que la obra de arte es, en realidad, una bomba de gran poder.

Atrapado entre el rey, un caudillo y una rebelde, Jake deberá elegir su destino.

Toma Nota

El elenco incluye a Dave Bautista, Samuel L. Jackson y Olga Kurylenko.

Es para ti si...

Eres incondicional de la acción y la ciencia ficción, incluso si las críticas son contrastantes.

Túnel Paranormal

Conocida en el circuito como una pieza de terror psicológico con toques de cine urbano, Estación Rocafort (como se titula originalmente en España) se sumerge en una leyenda que rodea a la famosa parada del metro de Barcelona. La película sigue a una joven que empieza a trabajar allí, ignorando que la estación es escenario de extrañas muertes y sucesos paranormales.

Toma Nota

La película ganó el YoGa a la peor película española y, sin embargo, se ha convertido en una pieza de gran interés para los amantes del cine de terror.

Es para ti si...

Te dan mucha curiosidad las películas basadas en “leyendas urbanas”.

Un mexicano en la luna

Un periodista que escribe notas sensacionalistas escucha un rumor que podría cambiar su vida: el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, es en realidad mexicano y nació en un pequeño pueblo de Jalisco. Motivado por la ambición de conseguir la fama y el reconocimiento de su padre, se embarca en una misión para convencer a la gente del pueblo de que el rumor es cierto en esta comedia mexicana.

Toma Nota

La cinta fue co-dirigida por Francis Levy Lavalle, José Luis Yáñez López y Techus.

Es para ti si...

Te llaman la atención las películas que juegan con los personajes reales para crear ficción.

Con colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM