Es viernes y el entretenimiento no cesa, revisa qué eventos se realizarán en los últimos días del mes patrio, ya que los diferentes recintos tapatíos ofrecen eventos culturales y espectáculos para el esparcimiento familiar. Consulta la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige a cuál asistirás.

Il Divo ofrecera concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Il Divo

En el marco de su gira 2025 con la que celebran 20 años de trayectoria, el cuarteto británico visita las principales ciudades del país y llega a Guadalajara para ofrecer un concierto de sofisticada y poderosa ópera contemporánea. Disfruta de una velada íntima en la que se escucharán los grandes éxitos que han consolidado la carrera así como ocupado un lugar en el corazón de sus seguidores.

Teatro Diana.

28 de septiembre, 21:00 hrs.

De $990 a $2,890.

Incorregibles es un espectáculo de comedia que se presentará en Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Incorregibles

Es un espectáculo renovado de comedia con Edson Zúñiga “El Norteño”, Javier Carranza “El Costeño” y Hugo Alcántara “El Indio Brayan”. En su tercera temporada, los espectadores podrán divertirse con nuevos chistes, rutinas y tres estilos de humor diferentes, que sin duda alguna provocarán risas y carcajadas. Disfruta de una noche de ingenio y sátira en un show para adolescentes y adultos.

Teatro Galerías.

26 de septiembre, 21:00 hrs.

$400, $650, $800 y $950.

Manuel Zuno presenta su nuevo espectáculo Ilusión Mental en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Manuel Zuno

Regresa a la Perla Tapatía para presentar un nuevo espectáculo titulado Ilusión Mental, que combina magia, escapismo e ilusionismo a través de diferentes actos que ofrecerán un mensaje motivacional relacionado con las decisiones de la vida y la creatividad. Goza de un espectáculo de hora y media de duración, en la que te puedes divertir en familia.

Teatro Galerías.

27 de septiembre, 20:00 hrs.

$400, $500 y 600.

Daniel Sosa presenta su nuevo espectáculo El Dilema en Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Daniel Sosa

Uno de los comediantes más conocidos del país se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer su espectáculo El Dilema, en el que habla sobre sus experiencias como un joven adulto, su relación con su familia y amigos así como su visión del mundo. Diviértete con una noche de humor ácido y una atmósfera de comedia.

Teatro Diana.

2 de octubre, 21:00 hrs.

De $200 a $680.

Little Jesus ofrecerá concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Little Jesus

El grupo de tropipop, indie rock y toques psicodélicos se presentará en el escenario tapatío para dar un concierto, en el que los asistentes cantarán, bailarán y conectarán con las letras de sus canciones llenas de amor, nostalgia y misticismo espacial. Goza de una presentación que promete un show épico con temas como Berlín, TQM, entre otros.

Teatro Diana.

27 de septiembre, 21:00 hrs.

De $500 a $1,200.

Papirolas 2025 se realizará en el Pabellón Cultural Universitario. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Papirolas 2025

Bajo el tema Viaje al pasado se realizará del 1 al 5 de octubre el conocido festival multicultural, lúdico y divertido, Papirolas. Diseñado para regalar sonrisas, generar aprendizaje divertido, reflexionar y soñar está dirigido para niñas, niños y jóvenes de cero a 18 años, quienes disfrutarán de espectáculos, talleres, exposiciones, instalaciones artísticas, pabellones temáticos, concursos, charlas y mucho más.

Pabellón Cultural Universitario.

Del 1 al 3 de octubre, 15:00 a 20:00 hrs. 4 y 5 de octubre, 09:00 a 20:00 hrs.

$100.

Otros Eventos

En el Escenik Teatro Bar de Palcco sera el escenario del espectáculo de Doppler. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Duelo de acordeones

Con los Invasores de Nuevo León, Cardenales de Nuevo León y El Poder de Martín Buenrostro. Auditorio Telmex. 26 de septiembre, 21:00 hrs. De $400 a $2,500. $3,600 VIP.

Plant Fest

Vía Libertad. 26, 27 y 28 de septiembre, de 12:00 a 20:00 hrs. Entrada gratuita.

Odisseo

Teatro Diana. 26 de septiembre, 21:00 hrs. De $645 a $1,045.

Doppler: Sentirme Vivo

Escenik Teatro Bar de Palcco. 26 de septiembre, 22:00 hrs. $500.

10 otoños de en-sueño

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de septiembre, 20:30 hrs. $350.

Delay

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 26 de septiembre, 20:30 hrs. 27 de septiembre, 19:30 hrs. De $300 a $450. $500 VIP.

Ghibli Concert: 40 Aniversario

Teatro Galerías. 28 de septiembre, 16:30 hrs. $500, $650, $850 y $1,600.

K-Pop

Teatro Galerías. 2 de octubre, 17:00 y 20:00 hrs. $350, $450 y $550.

