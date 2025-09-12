¿Qué hay de nuevo… en el cine?

La cartelera de cine tapatía se estrenan nuevos filmes, además de que se proyectará Toy Story por el 30 aniversario de su estreno. Descubre cuáles son las películas que ingresan a la cartelera de cine y ya puedes ver en tu sala de cine favorita.

Toy Story celebra su 30 Aniversario con funciones el 16 de septiembre en salas de cine seleccionadas. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Toy Story: 30 Aniversario

Estrenada originalmente en 1995, Toy Story hizo historia. No sólo fue el primer largometraje del sello Pixar, también se convirtió en la primera película 100% animada por computadora. Hoy, las aventuras de Woody, Buzz y el resto de la camarilla están de aniversario y, por tal motivo, regresan a la pantalla grande para asombrar al público. Si tuviste la fortuna de ver este estreno en cines, ¡vale la pena revivirlo! Si, por el contrario, eres mucho más joven y sólo has visto esta peli en la pantalla de tu casa, no debes dejar pasar la oportunidad de verla con todo el esplendor de una sala de cine.

Toma Nota

Cuando se estrenó, todavía no existía el Oscar® a la Mejor Película Animada; sin embargo, logró tres nominaciones incluyendo Mejor Guion, categoría en la que nunca antes había figurado una cinta de animación.

Es para ti si…

Quieres sumarte a la celebración de 30 años de este gran clásico.

Autos, mota y rocanrol

Estrenada en el pasado 40° Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde Emiliano Zurita recogió el premio al Mejor Actor por su trabajo en este largometraje.

"Autos, mota y rocanrol" es una comedia que transporta a los días del legendario Festival de Avándaro. Sin duda, promete ser una de las experiencias más especiales del cine mexicano en esta temporada. Dirigida por José Manuel Cravioto, la cinta también cuenta con las actuaciones de Alejandro Speitzer, Juan Pablo de Santiago, Ianis Guerrero, Luis Curiel y Enrique Arrizon.

Toma Nota

El filme fue rodado en película de 16 y ocho milímetros, lo que le da una estética que te transportará 50 años en el pasado del rock nacional.

Es para ti si…

Quieres ver una divertidísima película mexicana que seguro dejará satisfecho al gran público.

Demon Slayer, la película: Castillo Infinito

En 2020, Demon Slayer: Mugen Train se convirtió en la película más taquillera del año en el mundo entero. Ni siquiera la pandemia pudo detener el fenómeno. Hoy, con emoción se recibe en la pantalla grande el estreno de Castillo Infinito, primera película de la trilogía fílmica que marcará el gran final de este relato japonés que ha conquistado al mundo entero.

Tanjiro Kamado es un joven que ha entrenado a consciencia para derrotar al terrible villano que provocó una tragedia en su familia. Y no sólo eso, este héroe está decidido a revertir la maldición que ha caído sobre su hermana. Sobra decir que estos personajes ya han dejado tatuada su huella en la historia del anime.

Toma Nota

Con 300 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial (al momento), Demon Slayer: Castillo Infinito se ha consagrado como la película japonesa más taquillera de lo que va del año… E, incluso, como la tercera cinta más taquillera en toda la historia del cine japonés.

Es para ti si…

¡Eres parte de los millones de fans de Demon Slayer!

Dreams

El controvertido director mexicano Michel Franco (Después de Lucía, Nuevo Orden) regresa con un nuevo largometraje: Dreams. La pieza marca su reencuentro con la ganadora del Oscar® Jessica Chastain, a quien dirigió en 2023 en Memory. Además, en la pieza seremos testigos del debut protagónico del premiado bailarín jalisciense Isaac Hernández.

"Dreams" cuenta la historia de un bailarín que mantiene una relación pasional con una aristócrata estadounidense. Él lo dejará todo para buscar su sueño en el otro lado, sin imaginar los vuelcos que dará la vida.

Toma Nota

El filme tuvo su estreno mundial este año dentro de la competencia del Festival de Berlín.

Es para ti si…

Estás familiarizado con el cine de Franco y te gusta en fondo y forma su manera de hacer cine.

La hermanastra fea

El estupendo año que ha vivido el cine de género sigue dando satisfacciones a los que son amantes de la fantasía, el terror y experiencias afines.

La hermanastra fea es una inventiva y estrujante cinta que reinventa el mito clásico de La Cenicienta. La directora Emilie Blichfeldt debuta como realizadora de largometraje con esta mirada de arrasadora potencia femenina, llena de oscuridad, sarcasmo y dolor. En la trama se ve cómo una joven buscará ganarse el afecto de un príncipe; sin embargo, su competidora es hermosísima. Así, la protagonista recorrerá los vericuetos (tortuosos, absurdos, inhumanos) de la búsqueda de la belleza física.

Toma Nota

Este largometraje pasó por los festivales de Sundance y Berlín este año. Además, dentro de unas semanas se estrenará en Sitges, el festival de cine de género más importante del mundo.

Es para ti si…

Quieres ver uno de los más poderosos filmes de body horror del año.

200% Lobo

Hace cinco años se estrenó 100% Lobo, la película animada que contó la historia de un chico que soñaba con ser hombre lobo como todos en su familia… pero terminó siendo un hombre-poodle que, sin embargo, logró probar su valía. En esta nueva aventura, Freddy se verá metido en otro enredo, pero ahora la hazaña a lograr será mayúscula, pues tendrá que evitar que la luna choque contra la Tierra.

Toma Nota

La cinta logró una nominación a los premios del Sindicato de Directores Australianos.

Es para ti si…

Viste la primera y ¡te encantó!

29° Tour de Cine Francés se realizará del 11 de septiembre al 8 de octubre. ESPECIAL/TOUR DE CINE FRANCÉS.

29° Tour de Cine Francés

Ha llegado esa época del año que encanta a todos, ¡pues da inicio el Tour de Cine Francés! Nuevamente son siete las películas de factura reciente que forman parte de la selección, incluyendo títulos que permiten lanzar una mirada al cine francés más accesible o a las cintas galas que logran ser exhibidas en los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Las Películas

Cuando llega el otoño de François Ozon

El acusado de Daniel Auteuil

La maestra Violet de Eric Besnard

Los colores del tiempo de Cédric Klapisch

Los lazos que nos unen de Carine Tardieu

Rodrigo enamorado de Johann Dionnet

Un toque de amor de Maël Piriou

¿Dónde veo las películas del tour?

El Tour estará disponible del 11 de septiembre al 8 de octubre en Cinépolis Centro Magno; del 11 de septiembre al 1 de octubre en Cinépolis Puerto Vallarta; del 11 al 24 de septiembre en Cinépolis Galerías, La Gran Plaza, La Perla, VIP Andares, VIP Midtown y Cineteca FICG; VIP La Isla Puerto Vallarta: del 2 al 16 de octubre en el Cine Mayahuel y Cineka.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

