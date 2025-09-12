Llega el fin de semana y con éste distintos eventos para el entretenimiento de la familia. Aquellos que disfrutan las celebraciones patrias no se pueden perder el Grito de Independencia en el centro de la ciudad. Asimismo desde hoy los recintos tapatíos más emblemáticos tienen actividades, así que se puede elegir entre conciertos, obras de teatro y mucho más. Conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en la Perla Tapatía en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.El mes patrio llegó y con este la celebración nacional más importante, ya que México festeja el Día de la Independencia. Por ello, el gobernador de Jalisco -Pablo Lemus- realizará el tradicional el 15 de septiembre, a las 21:00 horas en Palacio de Gobierno. Al término de este acto oficial se realizará el concierto de Pepe Aguilar en Paseo Alcalde.Centro Histórico de Guadalajara.15 de septiembre, 21:00 hrs.Entrada libre.Dentro de su gira Bendito Desamor inspirada en su nuevo álbum homónimo, el dueto de música pop visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que promociona las 15 canciones de este nuevo disco, que también tiene colaboraciones con Mario Domm, Ha*Ash y Carlos Rivera. Disfruta de este recorrido musical emocional que sumergirá a los asistentes en el universo del amor y sus intensos matices desde los corazones rotos, el dolor de las despedidas hasta la profunda nostalgia del desamor.Teatro Diana.12 de septiembre, 21:00 hrs.De $900 a $2,200.Es una puesta en escena que se presentará en una corta temporada en la ciudad, en la que se hace un homenaje a cómo el amor ha creado canciones que acompañan en ilusiones y decepciones, mientras se hace una radiografía de las relaciones en el siglo XXI. El amor actual desafía las relaciones sentimentales, cuestiona su duración, la fidelidad, el deseo de tener hijos, la relación con los padres y cómo su ejemplo de pareja influye en la forma que nos relacionamos. Los protagonistas serán Alan Estrada y Lety Sahagún (días 16 y 17), Patricio Gallardo y Macarena García (del 18 al 20). Y el día 21, se interpretará la versión Él y Él.Teatro Galerías.16, 17, 18, 19, 20 de septiembre, 20:30 hrs. 20 y 21 de septiembre, 18:00 hrs. 21 de septiembre, 13:00 hrs.$600, $850, $1,000 y $1,300.El Mariachi Nuevo Tecalitlán celebra 60 años de trayectoria y lo celebra con un gran concierto en Guadalajara acompañado por la orquesta sinfónica Te Deum Music y proyecciones inmersivas. Uno de los mariachis más emblemáticos del país ofrecerá una velada hecha para disfrutar de un espectáculo de tradición y música con los clásicos vernáculas. Asimismo, se sentirá la fuerza del baile folclórico en una deslumbrante producción que muestra el legado, la cultura y el alma de México.Palcco.13 de septiembre, 20:30 hrs.De $1,500 a $2,200.Por primera vez se reúnen en un mismo escenario los cantantes de música regional mexicana Memo Garza, El Komander y Lenin Ramírez para ofrecer un concierto, en el marco de su gira Rancheros, Borrachos y Enamorados. Disfruta una velada llena de fuerza, sentimientos y grandes éxitos de cada uno, para también tomar juntos el escenario y brindar una velada que promete ser inolvidable.Auditorio Telmex.12 de septiembre, 21:00 hrs.De $400 a $2,700. $3,000 VIP.Teatro Bar Escenik de Palcco. 12 y 26 de septiembre, 22:00 hrs. $550.Auditorio Telmex. 13 de septiembre, 21:00 hrs. De $790 a $2,190.Esto no es un tour. Estadio 3 de Marzo. 18 de septiembre, 21:30 hrs. De $726 a $4,380.XM