Llega el fin de semana y con éste distintos eventos para el entretenimiento de la familia. Aquellos que disfrutan las celebraciones patrias no se pueden perder el Grito de Independencia en el centro de la ciudad. Asimismo desde hoy los recintos tapatíos más emblemáticos tienen actividades, así que se puede elegir entre conciertos, obras de teatro y mucho más. Conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en la Perla Tapatía en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.

Disfruta el Grito de Independencia 2025 el 15 de septiembre en el Centro Histórico de la ciudad. EL INFORMADOR • H.A. FIGUEROA.

Grito de Independencia 2025

El mes patrio llegó y con este la celebración nacional más importante, ya que México festeja el Día de la Independencia. Por ello, el gobernador de Jalisco -Pablo Lemus- realizará el tradicional el 15 de septiembre, a las 21:00 horas en Palacio de Gobierno. Al término de este acto oficial se realizará el concierto de Pepe Aguilar en Paseo Alcalde.

Centro Histórico de Guadalajara.

15 de septiembre, 21:00 hrs.

Entrada libre.

Río Roma se presentará en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • A. NAVARRO

Río Roma

Dentro de su gira Bendito Desamor inspirada en su nuevo álbum homónimo, el dueto de música pop visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que promociona las 15 canciones de este nuevo disco, que también tiene colaboraciones con Mario Domm, Ha*Ash y Carlos Rivera. Disfruta de este recorrido musical emocional que sumergirá a los asistentes en el universo del amor y sus intensos matices desde los corazones rotos, el dolor de las despedidas hasta la profunda nostalgia del desamor.

Teatro Diana.

12 de septiembre, 21:00 hrs.

De $900 a $2,200.

La obra de teatro Siete veces adiós ofrece una corta temporada en la ciudad con diferentes elencos. ESPECIAL/CORTESÍA.

Siete veces adiós

Es una puesta en escena que se presentará en una corta temporada en la ciudad, en la que se hace un homenaje a cómo el amor ha creado canciones que acompañan en ilusiones y decepciones, mientras se hace una radiografía de las relaciones en el siglo XXI. El amor actual desafía las relaciones sentimentales, cuestiona su duración, la fidelidad, el deseo de tener hijos, la relación con los padres y cómo su ejemplo de pareja influye en la forma que nos relacionamos. Los protagonistas serán Alan Estrada y Lety Sahagún (días 16 y 17), Patricio Gallardo y Macarena García (del 18 al 20). Y el día 21, se interpretará la versión Él y Él.

Teatro Galerías.

16, 17, 18, 19, 20 de septiembre, 20:30 hrs. 20 y 21 de septiembre, 18:00 hrs. 21 de septiembre, 13:00 hrs.

$600, $850, $1,000 y $1,300.

El Mariachi Nuevo Tecalitlán celebra 60 años de trayectoria con un concierto en Palcco. EL INFORMADOR • H. A. FIGUEROA.

60 años de Mariachi Nuevo Tecalitlán

El Mariachi Nuevo Tecalitlán celebra 60 años de trayectoria y lo celebra con un gran concierto en Guadalajara acompañado por la orquesta sinfónica Te Deum Music y proyecciones inmersivas. Uno de los mariachis más emblemáticos del país ofrecerá una velada hecha para disfrutar de un espectáculo de tradición y música con los clásicos vernáculas. Asimismo, se sentirá la fuerza del baile folclórico en una deslumbrante producción que muestra el legado, la cultura y el alma de México.

Palcco.

13 de septiembre, 20:30 hrs.

De $1,500 a $2,200.

Memo Garza, El Komander y Lenin Ramírez darán un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Rancheros, Borrachos y Enamorados

Por primera vez se reúnen en un mismo escenario los cantantes de música regional mexicana Memo Garza, El Komander y Lenin Ramírez para ofrecer un concierto, en el marco de su gira Rancheros, Borrachos y Enamorados. Disfruta una velada llena de fuerza, sentimientos y grandes éxitos de cada uno, para también tomar juntos el escenario y brindar una velada que promete ser inolvidable.

Auditorio Telmex.

12 de septiembre, 21:00 hrs.

De $400 a $2,700. $3,000 VIP.

Otros Eventos

Dopplerp presenta el espectáculo Sentirme Vivo en Teatro Bar Escenik de Palcco. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Doppler: Sentirme Vivo

Teatro Bar Escenik de Palcco. 12 y 26 de septiembre, 22:00 hrs. $550.

Eslabon Armado

Auditorio Telmex. 13 de septiembre, 21:00 hrs. De $790 a $2,190.

Fuerza Regida

Esto no es un tour. Estadio 3 de Marzo. 18 de septiembre, 21:30 hrs. De $726 a $4,380.

