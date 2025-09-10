Luis Torres: Talento mexicano para el mundo

¿Dónde empezó tu gusto por la belleza?

“De mi madre viendo cómo se ponía exactamente cinco puntos con base de maquillaje antes de difuminarlo, y mi hermana Lucía aplicándose sombras azules y verdes, al principio pensaba que era mucho, luego fue tendencia en el pueblo”.

¿Por qué decides convertirlo en tu profesión?

“Nunca sentí un brinco entre mi gusto y convertirlo en profesión, simplemente comencé a ganar dinero poco a poco cuando me pagaban por hacer lo que amo”.

FOTO: JORGE SOLTERO

¿Cuánto llevas de carrera y cómo te vas actualizando?

“Llevo 19 años de carrera y me actualizo cada seis meses en el backstage de Fashion Week en Milán, París y Nueva York”.

¿Qué te inspira para seguir?

“Mi familia, llevar mi carrera a otro nivel, seguir llevando el talento mexicano a todo el mundo y hacer que no solo me volteen a ver a mí, sino a los miles de colegas que tienen un TALENTO inigualable”.

¿Actualmente estás desarrollando algún proyecto?

“SÍ, tengo cuatro años desarrollando un proyecto personal que muero por que tengan en sus manos”.

¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado?

“Romper las fronteras del idioma, algunas veces la discriminación, también creo que nosotros mismos como mexicanos nos apoyemos más, sin demeritar todas las profesionales, dándonos cuenta que cualquiera de nosotros puede llegar a donde queramos, sin importar nuestras raíces y profesión!”.

Las satisfacciones de tu carrera:

“Conocer diferentes personas, países y costumbres que mi profesión me ha dado”.

¿Cuáles son las tendencias de maquillaje en esta temporada?

“Enfoque en la piel, esa piel radiante, luminosa, labios hidratados, el gloss sigue estando presente, se verán más glitter y tonos metálicos en ojos y rostro. Algo que vengo introduciendo en mis looks desde el año pasado, con la piel holográfica, llevada a lo social”.

¿Hay alguna personalidad que te gustaría maquillar?

“Sí, Rihanna, Beyoncé”.

Nombre: Luis Torres

Edad: 35 años

Profesión: Maquillista profesional, creador de contenido y experto en cejas.

Redes sociales: @ltorresbeauty

FOTO: JORGE SOLTERO

+ de Luis

“Vengo de un pueblo pequeño donde no hay Oxxo, Banco, son 4 x 4 cuadras, donde las oportunidades existen para quien las busca, mi carrera quiero que sea ejemplo que no hay límites, solo los que uno decide poner. Y que los sueños se cumplen para quien trabaja por ellos”.

Perfumes: Born in Roma – VALENTINO / Aventus - CREED / Matcha - LELABO

Bebidas: Martini de Lychee y Aperol Spritz. Si estoy en la playa una michelada.

Platillo: La comida de mi familia, los tacos dorados de frijoles y papa de mi mamá, mi hermano hace unos tacos de carne asada deliciosos, y un buen nigiri con trufa y Foie gras.

Color: Azul.

Frase del mantra: “Estamos hechos de fragmentos de personas con las que pasamos la vida, elige bien” y “La belleza está en el detalle”.

Pasatiempo: Jugar parchis, Nintendo switch.

Tu mejor momento del día: Llegar a mi casa después de un día de trabajo, ver a mis gatitas (Zule e Izma) tomarme una copa de vino, bañarme y relajarme.

Gusto culposo: Cuando estoy comiendo algo con caldo, tomar el plato y sorber el líquido, amaría poder hacer esto en los restaurantes.

Canción de regadera: Siempre me voy a lo más nuevo y a lo más oldie de mi Spotify: “Si tú me quisieras” - LU y “Romeo” - ANITTA.

Sueño por cumplir: Hay varios, unos que están en puerta, otros que están por lograrse, pero sé que cuando pasen, se enterarán para celebrar conmigo.

Lo que nunca falta en tu armario: Zapatos, amo tener diferentes estilos, abrigos, alguna joya.

