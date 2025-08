Creativa, empática y perfeccionista es como se define la tapatía Sofía Villaseñor. Su especialidad es el maquillaje de novias, un trabajo que disfruta muchísimo, sobre todo el maquillaje editorial, que también le permite explorar e inspirarse más en cada rostro. Hoy nos cuenta sobre sus proyectos y las tendencias de belleza.

Sofía Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / @sofiasantana.photo

¿Qué tipo de maquillaje realizas y dónde lo aprendiste?

“Estudié maquillaje desde los 18 años en Colombe, en Guadalajara, y luego continué mi formación en AOFM Londres y Makeup Forever NY. He tomado certificaciones con artistas como Patrick Ta y César Mushi”.

¿Cómo definirías tu propio estilo?

“Femenino, elegante y moderno. Me gusta trabajar pieles que se vean reales y luminosas, resaltar los rasgos sin sobrecargarlos”.

Sofía Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / @sofiasantana.photo

Como profesional del maquillaje, ¿qué buscas en cada rostro al maquillarlo?

“Identifico primero las facciones que más me inspiran de cada persona y me enfoco en resaltarlas. Siempre considero su colorimetría y pienso en cómo proyectar su personalidad”.

¿Qué te inspira?

“Me inspira estética en todas sus formas: los colores, la fotografía, la moda, la naturaleza, paisajes, pero también la conexión genuina con las personas. Las conversaciones significativas y vivir en gratitud me mantienen creativa y presente”.

Sofía Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / @sofiasantana.photo

Cuando maquillas a una novia, ¿en qué puntos pones más atención y qué platicas con ella?

“Siempre la escucho. En la prueba me platica lo que le gusta y cómo se quiere ver y sentir ese día. Las aconsejo de acuerdo a mi experiencia. Mi meta es que se sienta ella misma, ¡un poco más espectacular! Busco que ese rato sea especial, que se sienta en confianza y que sepa que voy a dar lo mejor de mí en uno de los días más importantes de su vida”.

¿Cómo logras estar al día con las tendencias?

“Tomo cursos y masterclasses cada que puedo. Me encanta aprender técnicas nuevas y probar productos. También sigo a maquillistas que me inspiran y leo sobre tendencias en revistas como Vogue, Harper’s Bazaar o WGSN. Todo lo que aprendo lo adapto a mi estilo”.

Sofía Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / @sofiasantana.photo

¿Combinas este trabajo con otra actividad?

“Soy diseñadora gráfica de profesión, aunque desde que decidí dedicarme 100% al maquillaje es cuando más he crecido. Hoy tengo mi estudio, Sofia V Beauty, donde doy servicios de maquillaje y peinado junto con mi equipo, vendo productos de belleza, y también tengo mi blog Beauty Manifesto, donde comparto inspiración, tips y tendencias”.

¿Cuáles son las satisfacciones que te ha dado este trabajo?

“¡Muchísimas! Ver a una clienta salir feliz de mi estudio, sintiéndose segura y hermosa, me da un propósito enorme. Poder dedicarme a algo que me apasiona es un privilegio que no doy por sentado. Este trabajo me ha permitido conocer personas que admiro, vivir momentos muy especiales con mis clientas, y hoy tengo la fortuna de crecer junto a un equipo increíble del que aprendo todos los días”.

¿Tienes algún proyecto actualmente?

“Sí, recientemente lancé mi página web sofiavbeauty.mx y el blog Beauty Manifesto. Además, estoy trabajando en seguir fortaleciendo a mi equipo y expandir poco a poco todo lo que hacemos en Sofia V Beauty”.

Tres tips de maquillaje:

Usa productos en crema y luego sella con polvo para que tu maquillaje dure mucho más.

Para hacer una base natural y perfecta siempre empieza con una buena preparación: limpieza e hidratación.

Difumina siempre más de lo que crees necesario , es la clave para que se vea más profesional.

Nombre completo: Ana Sofía Villaseñor. Edad: 33 años. Profesión: Maquillista profesional. Redes sociales: @sofiav_makeup

CP