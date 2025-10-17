Nuevo diseño del ring, ¿adiós boxeo aburrido?

Dana White continúa con su objetivo, hacer cambios profundos en el boxeo para convertirlo en un nuevo modelo, producto espectacular, desde las reglas, nuevo diseño del cuadrilátero, hacer a un lado al CMB, AMB, FIB y OMB, sus cinturones Zuffa, deberán ser los importantes.

El proyecto lo pagará íntegro la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, con Turki Alalshikh como su presidente, cargo que ocupará hasta 2028, de acuerdo con el CMB. “Nosotros promovemos, producimos, vendemos los derechos y gestionamos las alianzas globales. Todo esto bajo un esquema en el que recibimos un pago que se suma a nuestro plan de crecimiento”, explicó Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings, Inc., Zuffa, WWE, UFC.

Para que le tantee la industria boxística actual, informan que en agosto TKO Group Holdings, Inc., anunció un contrato de 7.7 mil millones de dólares por siete años que trasladará los eventos de UFC a Paramount y CBS a partir de 2026. Estos visionarios empresarios y promotores, observaron el vacío que arrastra el boxeo profesional en los recientes diez años, el que coincide con el ascenso y descenso del negocio Saúl "Canelo" Alvarez. El público actual es bombardeado con servicios infinitos en la tecnología de vanguardia, a nivel mundial, exige entretenimiento, el aburrido boxeo descendió a niveles preocupantes, la irrupción de youtubers boxeadores, no es casualidad. La gota que derramó el vaso, para un sector de expertos, el momento en que ESPN decidió no renovar contrato con Top Rank en julio, tras ocho años de relación, por lo que este deporte quedó huérfano de transmisiones televisivas.

En septiembre se anunció acuerdo entre Zuffa Boxing y Paramount, a través de esta compañía se transmitirán doce carteleras de boxeo al año, Paramount+, incluso se contemplan también para la CBS, la cadena de televisión más vista en los Estados Unidos, posibilidad de pantalla abierta para toda América a partir de la primera producción en enero, en breve informarán la cartelera. Con el anuncio, Paramount regresa al boxeo después de cerrar Showtime Sports. Esta apuesta adelanta que el proyecto presenta los condimentos para el éxito.

Sin embargo

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, explicó que en Estados Unidos, donde actuará Zuffa, las operaciones de boxeo están sujetas a la ley federal conocida como Muhammad Ali Act, y todos los promotores deben cumplir la ley, a diferencia de MMA, donde una empresa puede operar sin pautas y regulaciones federales tan estrictas.

Ley Muhammad Ali, una legislación estadounidense aprobada en 2000 para proteger a los boxeadores de la explotación por parte de promotores y organizaciones. White aseguró que no busca modificarla, aunque admitió que planea “ampliarla” con nuevos términos.

La escala salarial de TKO, son bolsas pequeñas comparadas con las que se pagan en el boxeo profesional actual. Panorama complejo, el boxeador firma con el mejor postor. Con información de Notifight.com... Y por ahí estaré atisbando.