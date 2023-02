Ara Saldívar es una actriz y cantante, originaria de Tamaulipas, quien comienza su carrera como reportera del programa Hoy, lo que la impulsó a seguir sus sueños. Su primera oportunidad en las telenovelas mexicanas se dio al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Ara Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

Actualmente, interpreta a Jesusa Galván “Chuchita” en Mi camino es amarte, una telenovela de TelevisaUnvisión que se trasmite por el Canal de las Estrellas. Por ello, en entrevista para Gente Bien, Ara Saldívar platica sobre su personaje.

Al respecto, menciona que Chuchita “es un personaje super noble, lleno de amor, muy soñador, y creo que por eso, gracias a Dios, las personas se están identificando con este personaje. Además la pareja que ha formado con Leonardo, que es interpretado por Julián Figueroa, también ha gustado muchísimo porque justo demuestran y le recuerda a la gente lo que es tener una relación verdadera, llena de amor, de apoyo”.

Ara Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Por qué aceptaste interpretar este papel?

“Desde que yo leí la psicología del personaje me enamoré y dije ‘me encantaría y quiero hacer todo lo posible por ser Chuchita’. Creo que este personaje vino a mi vida a recordarme cuando yo recién llegué a Ciudad de México, soy de Tamaulipas y me vine a Ciudad de México trabajando no en lo que realmente quería, pero que aproveché muchísimo, yo llegué siendo reportera de espectáculos en Hoy y fue algo que disfruté, aprendí muchísimo, pero yo sabía perfectamente que eso no quería hacer toda mi vida, y creo que Chuchita está haciendo exactamente lo mismo. Chuchita lleva toda su vida trabajando con la familia de Daniela, pero sabe perfectamente su meta que es ser diseñadora, se prepara y se rodea de personas que la apoyan y creen en ella. Chuchita me llena justo el corazón, el alma y creo que es un apapacho de mí para mí el interpretar este personaje. Este personaje vino a apapacharme el corazón, el alma y felicitarme por todo lo que he logrado; para muchos será poquito, pero para mí es muchísimo porque solo yo sé el camino que he recorrido para estar dónde estoy, y por eso yo quería ser Chuchita”.

¿Cómo te has preparado como actriz para este personaje?

“Al momento de saber que yo iba a ser Chuchita, creo que fui un poco más observadora, yo tengo una obsesión un poco por la limpieza, pero antes justo lo hacía de manera automática, entonces fui más observadora de mis movimientos, de mi corporalidad, de mi gesticulación, y me di cuenta que siempre me estaba limpiando las manos constantemente, entonces eso fue una de las cosas que implemente con Chuchita, por eso siempre trae un trapo con ella, aparte de los audífonos. De ahí partí un poco, de la corporalidad, de la gesticulación y de la voz, pues es bastante acelerada porque es una chava llena de energía, de felicidad, desborda amor, entonces por eso la maneje como hablar más acelerado, de que se viera realmente un cambio de cuando Chuchita está triste o frustrada o enojada”.

Chuchita es una chava llena de energía, de felicidad, desborda amor

Este personaje te ha dejado muchas cosas de manera personal, pero ¿cuál ha sido tu aprendizaje como actriz?

“Yo creo que en todos los personajes siempre aprendes muchísimas cosas, este personaje y este proyecto en particular me hizo más consciente de las cámaras, muchas veces estás tan metida en el personaje y en la situación de la escena, que se te olvida que hay cámaras alrededor de ti, y que tienes que aprender a la par, por eso es muy complicado actuar, porque tienes qué saber perfectamente lo que estás diciendo, transmitir lo que estás diciendo, la emoción, juntarlo con tu corporalidad, pero también acordarte que tienes una cámara a la cual te tienes que descubrir y te tiene que ver a ti, y no te puedes mover como se te dé la gana porque también puedes tapar a tu compañero”.

Ara Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Algo más que quieras agregar de este proyecto o de tu personaje?

“Que no se pierdan Mi camino es amarte, va a estar al aire hasta marzo y que éste es un personaje que estoy segura que si no lo han visto, les va a enseñar y a dar una lección de vida de que si Chuchita puede todos podemos, solo es cuestión de enfocarnos y creer en nosotros, rodearnos de personas que crean en nosotros, y estoy muy feliz de poder interpretar, de formar parte de este proyecto, de esta historia, y ojalá pronto les tenga noticias de nuevos proyectos”.

¿Cómo decides dedicarte a la actuación?

“Crecí rodeada de familia de artistas, pero ellos a diferencia de mí siempre lo vieron como un hobby, pero siempre me decían lo puedes intercalar con una profesión real; yo siempre he sido muy respetuosa de mis papás, entonces estudié nutrición y ya terminando la carrera de nutrición les dije ‘ya les cumplí, ya cumplí lo que ustedes querían, ahora sigo yo’, y a partir de mi historia muchos jóvenes pueden tomarlo como un parteaguas de está bien, que estudien una carrera alterna, pero no descuiden lo que realmente les mueve el alma, les mueve el corazón, los hace felices, los hace despertarse todos los días, creo que a eso venimos a esta vida, a realmente ser felices, no a complacer a nadie, hay que ser muy respetuosos de nuestros papás y mientras ustedes puedan complacer a sus papás y a la par hacer lo que ustedes les hace felices, qué mejor”.

Ara Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Lo que estoy haciendo, me encantaría obviamente explorar otras facetas no solamente telenovelas, me encantaría hacer cine, hacer series, pero pues creo que todos tenemos una misión en esta vida y el camino, la vida, Dios, el universo, como cada quien lo quiera llamar, te va mostrando tu camino. Yo estoy preparándome, ahorita estoy en un curso de actuación enfocado en cine, estoy preparándome en todo lo que puedo, estoy haciendo lo que está en mis manos para lograrlo, pero estoy feliz, agradecida y lista para todo lo que venga, lo que estoy haciendo es lo que siempre quise hacer que es actuar, es hacer música”.

¿Tienes algunos otros proyectos?

“No, estoy en este curso de actuación, mejorando mi técnica, aprendiendo técnicas nuevas, reforzando lo que ya sé y estoy haciendo castings, a ver qué personaje me elige”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que no se pierdan Mi camino es amarte de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas, a las 20:30 horas; y también pueden escuchar mi música en redes sociales”.

Ara Saldívar. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

Ara Saldívar

Facebook: Ara Saldivar

Twitter: @AraSaldivar

Instagram: @arasaldivar

Tik Tok: @ara.saldivar

YouTube: Ara Saldivar

XM