Verónica Martínez Sentíes es una mujer resiliente y valiente, quien encontró en la escritura una herramienta para expresar sentimientos y emociones desde lo más profundo de su corazón a través del libro Cita con un ángel de Editorial Tu Propio Libro, que consta de seis capítulos, 220 páginas y un prólogo hecho por el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa.

Verónica Martínez Sentíes. ESPECIAL/CORTESÍA VERÓNICA MARTÍNEZ.

Cita con un ángel es una herramienta para aquellos que buscan una conexión más profunda consigo mismos y con el mundo que los rodea. A través de la historia de una joven que se encuentra con un ángel en un momento de su vida, en el que necesita orientación y guía, la autora lleva al lector por un viaje emocional y espiritual que hace reflexionar sobre la propia vida y experiencias. Una lectura que recuerda la importancia de escuchar al corazón y de buscar orientación y guía en momentos de incertidumbre.

En entrevista para Gente Bien, Verónica Martínez Sentíes, conductora de televisión y abogada, explica la creación de este libro y comparte un poco de la historia que provocó su origen.

Al respecto, expresa que “el libro lo escribo dos años después de la trascendencia de mi hijo, de la muerte de mi hijo Amador, quien se enferma por un tumor en el tallo cerebral y después de cinco meses de terapia intensiva, finalmente trasciende el 21 de agosto de 2015”.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Cita con un ángel”?

“Después de una trascendencia, de una muerte de un ser querido tan cercano como es un hijo, que es muy fuerte, no nada más el dolor, sino todo lo que acontece alrededor de que un joven se vaya, parta de este mundo, pues obviamente pasan muchas cosas, lo que es en el plano de las emociones y en el plano de ¿a dónde se va?, entonces me dediqué los primeros dos años a un búsqueda incesante de ¿a dónde se fue mi hijo? y buscar todas las respuestas posibles, de ¿qué pasa con las personas cuando mueren? y me di cuenta que la muerte no existía porque yo desde el primer momento que él trasciende empiezo a encontrar señales de él, que las describo en el libro, entonces las escribía como en un block. Es a los dos años, cuando el proceso del duelo está un poco más tranquilo, pero mi búsqueda seguía, y es cuando digo ‘todo lo que he vivido lo tengo que escribir’. Es cuando me siento y tomo una pluma y como por magia empiezan las palabras a fluir, lo termino rapidísimo, como en dos meses y lo publicó como a los siete, ocho meses. Le pongo Cita con un ángel porque siempre se prendían mi teléfono a las 13:13 horas, él se fue a los 13 años, a las 13:21, todo tenía que ver con el 13, entonces se prendía mi teléfono como diciendo ‘aquí estoy mamá’, y entonces es por eso que le llamó Cita con un Ángel, 13:13 horas encuentro con una historia de amor, ¿por qué una historia de amor? Porque el amor trasciende fronteras, es lo único que no se va ni se termina nunca”.

Verónica Martínez Sentíes. ESPECIAL/CORTESÍA VERÓNICA MARTÍNEZ.

¿A quién está dirigido?

“A todo mundo, a cualquier lector que lo quiera leer, desde pequeños a grandes porque es un libro que decide tomar un rumbo de sentido de vida y de sentido a cualquier situación que te acontezca en la vida, no nada más una pérdida, o sea, la pérdida de un animal de compañía, de un trabajo, de una pareja, la perdida de algo, de salirte de una escuela e irte a otra, cualquier cambio, cualquier acontecimiento, evento difícil que haya en la vida tenemos que tener una elección, tenemos dos caminos, victimizarnos y frustrarnos y sufrir, o tomar el camino de aprendizaje, y de decir ‘ah, claro esto que viví lo voy a transformar en algo que me va a servir o que le va a servir a los demás’, o que va a ser algo positivo no nada más afuera, sino también en lo interno, que es lo más importante”.

¿Consideras que este libro tiene un mensaje principal?

“Creo que tiene más, el primero es que el amor trasciende fronteras de vida, y el amor no tiene que verse ni tocarse, sino el amor está como decía El Principito, hago mucha alusión a este libro, porque mi hijo se fue con ese libro en el féretro, entonces para mí tiene mucha relevancia las frases y los pasajes. Entonces como decía ‘lo esencial es invisible a los ojos’, creo que el mensaje principal es el amor, todo lo que se sostiene en amor, puedes tener una relación con alguien sostenida en amor no importa si de repente hay enojo o no, siempre va a salir algo que quiere decir el amor, o te están pidiendo amor o estás dando amor, entonces todo está sostenido en amor, ese es el primer mensaje. Y el segundo, creo que para mí el más importante, es que la muerte no existe. La muerte puede ser el fin para muchas personas y el inicio para otras, entonces se hace una reflexión sobre si es el fin o el inicio, y lo increíble para los adolescentes o los jóvenes es que trae episodios de historia, de mitología donde ha habido pérdidas por guerra, de padres con hijos, y entonces ¿qué pasa? ¿cómo lo enfrentan estos grandes personajes?, entonces decido hacer personajes que están alrededor de la historia de Amador, que es mi hijo, como superhéroes, entonces todos tienen un nombre de superhéroe”.

Mencionas en el resumen del libro que encontraste tu misión ¿Cuál es tu misión?

“Yo creo que lo más importante en la vida no es ser feliz. Comentó en el libro, que se hizo un estudio sobre ser feliz y tener sentido de vida, y creo que lo más importante más que ser feliz, es tener sentido de vida porque es lo que te permite despertarte y tener un rumbo. Entonces ¿cómo encontrar un sentido de vida después de una tragedia?, de una situación devastadora que puede ser la muerte de un hijo, ¿cómo encuentras tu sentido de vida? y ¿cómo encuentras esa ilusión?, y me di a la tarea de trabajar en esto, de buscar el sentido y el para qué de la salida de este mundo terrenal de Amador, y la encontré en varias cosas, la encontré trabajando en una asociación con un doctor, que fue el doctor de Amador que es el doctor Qiu, encontré en las misiones de este doctor, que ha ayudado a mucha gente, vino a México, ayudó a personas en nombre de Amador, ha seguido ayudando y ha crecido mucho; al lado del padre Alejandro Solalinde también, él ayuda a los migrantes; y sumarme a varias tareas donde yo iba sintiendo cómo la guía de mi hijo me iba dando el sentido hacia un nuevo sendero y encontrar una misión”.

Verónica Martínez Sentíes. ESPECIAL/CORTESÍA VERÓNICA MARTÍNEZ.

¿Te has enfocado en ayudar a los demás a través de lo que le pasó a tu hijo?

“Sí, creo que en particular, además de estar en lo del doctor Qiu y el padre Solalinde, yo creo en particular que después de la lección de Amador del amor, Vero (su hija, quien falleció de cáncer) nos termina enseñando la enorme rendición de no querer controlar todo, ni el futuro, ni el pasado, ni el hubiera que ya no existe, ni el futuro que no existe tampoco, sino vivir el hoy, esa es mi historia y además se suma obviamente a quienes sobreviven que es mi hijo Antonio y mi marido”.

¿Cómo es tu vida hoy?

“Yo creo que mi vida ahorita es el hoy, quién está conmigo hoy, quién está aquí, y Amador y Vero son unos grandes maestros que me cobijan en otro lado, que mandan señales, pero realmente ¿qué me toca hacer en este próximo minuto?, eso es lo importante”.

¿Dónde se puede encontrar “Cita con un ángel”?

“Se distribuye en Amazon y en Mercado Libre, está por agotarse la primera edición, ya voy para la segunda, entonces estamos en pláticas con otras editoriales para que se pueda mover, distribuir a más gente, porque además voy por la segunda parte que es Cita con el milagro, que es la historia de Vero, ahora”.

Cita con un ángel. ESPECIAL/EDITORIAL TU PROPIO LIBRO.

En el transcurso de tu proceso de escribir el libro ¿qué aprendiste con “Cita con un ángel”?

“Yo creo que el aprendizaje, es como una cebolla como decía Shrek en la película, somos como cebollas y entonces en el momento del libro hay una capa, pero ahora que lo releo hay otra capa, si hoy que lo platico sale otra versión de la que pude haber platicado en otra entrevista, entonces cada momento hay un nuevo aprendizaje, es como El Principito que cada que lo releo sale algo nuevo, entonces me encanta esto de Cita con un ángel porque me voy identificando con otros personajes, con nuevos momentos y los veo desde otra óptica, y viviendo lo de mi hija con otra óptica totalmente distinta, son dos trascendencias totalmente diferentes, de cómo podemos trabajar el desapego y cuando no lo trabajamos ¿qué pasa?”.

¿Cuál fue el principal reto que tuviste que atravesar para poder escribirlo?

“Yo creo que sentarme, tomar la pluma y recapitular cada momento, eso fue lo difícil, o sea, sentarme a enfrentar cada momento. Si la gente escribiera un libro sería una gran terapia para todos, yo creo que el problema es que evadimos, entonces el reto fue sentarme y escribirlo, por supuesto, se requiere de apoyo, de ayuda para poder publicarlo, la verdad, aquí me ayudaron mis familiares, pero creo que lo más difícil es sentarte y enfrentar lo que vas a plasmar cuando se trata de algo tuyo. Investigar también, creo que esa parte es linda, pero no es fácil, o sea, hay que investigar también historia, filosofía”.

¿Cuándo fue su fecha de lanzamiento?

“Se lanzó en 2017 con los médicos, con el Dr. Qiu, luego se hizo otro lanzamiento con el padre Solalinde unos meses después, sin embargo, por la pandemia y el diagnostico de mi hija deje todo, me dedique totalmente al cuidado de mi hija, es por eso que ahora estoy retomando el libro, porque además viene la segunda parte”.

Verónica Martínez Sentíes. ESPECIAL/CORTESÍA VERÓNICA MARTÍNEZ.

¿Para cuándo se podrá leer la segunda parte?

“Esta segunda parte obviamente la estoy cocinando a través de escritos como lo hice antes porque sin duda hay un proceso y creo que todavía no termina de empezar, ese proceso está todavía en actividad, podría empezar a escribir, pero todavía faltan partes del proceso de duelo, de aceptación, porque va a ir de la mano con el índice de Cita con un ángel, dando respuesta de manera comparativa de un proceso a otro, entonces tengo que esperar aproximadamente a que se cumplan los dos años, voy en un año y meses. Creo que estaré empezándolo a escribir a finales de 2025 y quizá estaré publicándolo en mayo de 2026, me imagino”.

¿Qué actividades vas a continuar realizando con “Cita con un ángel”?

“El libro va de la mano con el podcast El camino 11:11 que lanzamos el 11 de febrero de este año, y consta 11 episodios, empieza por una introducción que se llama Oberture. El episodio en el podcast comienza con una conversación de dos chicas que van de una fiesta a otra, y una de ellas le dice a la otra -muy sanas las dos-, en plena edad del relajo, la fiesta y la alegría, le dice ‘te tengo que decir algo, yo me voy a morir’, y la amiga le contesta ‘cómo, no, pues todos nos vamos a morir’, ‘no, pero yo me voy a morir antes que tú’, y esa niña en ese audio es mi hija, la graba su amiga, y sí, efectivamente, se enferma como cuatro años después de esa grabación, la diagnostican y tiene una vida con mucho aprendizaje y entonces hacemos ella y yo el podcast, por favor, escúchenlo, es increíble, es un aprendizaje que va de la mano con Cita con un ángel”.

Podcast El camino 11:11. ESPECIAL.

¿Dónde podemos escuchar el podcast?

“Ya están los 11 episodios en Spotify, se llama El camino 11:11 en el área de podcast, ahí lo pueden encontrar y empiecen por el episodio uno, termina con la conclusión que la da el hermano de Vero, este sobreviviente que está aquí, y que hace una entrada a la segunda temporada del podcast, que es ‘La Muerte ¿es el fin o el inicio?’”.

¿Algo más que quieras?

“Lo que me gustaría decirles a todos es que vivan, decía Guillermo del Toro que ‘la mayor presencia es cuando hay ausencia’, y es verdad, cuando alguien se va es cuando está más presente, entonces nosotros nos preocupamos mucho por ¿qué va a pasar?, por ¿qué si nos vamos a morir? y dejamos de vivir, entonces la muerte no existe, no se preocupen, decía John Lenon ‘es como pasar de un carro a otro’, hay que dedicarnos a vivir, que es rapidísimo, y es un segundo como dice Vero en el podcast, es un segundo, es un chispazo lo que estamos aquí en este mundo terrenal”.

Verónica Martínez Sentíes. ESPECIAL/CORTESÍA VERÓNICA MARTÍNEZ.

Verónica Martínez Sentíes

Facebook: Verónica Martínez Sentíes

Instagram: @verohabla, @Cita con un angel

Tik Tok: Veronica Cita Con Un Angel, Cita con un Ángel: Duelo y sanación

XM