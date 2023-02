Javier Ponce es un joven actor tapatío, quien da vida al personaje de Pablo en la serie Madre solo hay dos de Fernando Sariñana y Carolina Rivera, protagonizada por Paulina Goto y Ludwika Paleta.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, ha participado en telenovelas como Un camino hacia el destino, en series como Papis muy padres, Un poquito tuyo, entre otros trabajos.

Recientemente se le ha visto en la serie Madre solo hay dos que se encuentra en la plataforma de streaming Netflix, al lado de grandes artistas de la actuación. En ésta interpreta a Pablo, un joven que se convierte en papá inesperadamente.

Y en entrevista para Gente Bien habla sobre su personaje y la culminación de esta serie con la tercera temporada de Madre solo hay dos.

¿Cómo ha sido la evolución del personaje de “Pablo” en la tercera temporada “Madre solo hay dos”?

“En esta temporada la evolución fue la madurez que ha adquirido Pablo, sobre todo por su bebé, también con su trabajo, creo que empieza a adquirir la madurez de saber lo que quiere y apuntar hacia su sueño que es crear videojuegos”.

A lo largo de estas tres temporadas se ha visto el cambio de “Pablo”, pero ¿cómo has preparado tu personaje?

“Ha sido una aventura muy bonita, en la primera temporada era un papá que al principio no quería ser papá, entonces le causaba mucha inseguridad, es un personaje que es muy manipulable por todas las personas que lo rodean, y por no quedar mal hace las cosas, aunque no esté 100% seguro. Pero ya cuando llega la bebé, el querer estar con la bebé, luchar por la bebé y el querer que tenga lo mejor, lo hace crecer y madurar en la segunda temporada; y en esta última temporada hace todo lo posible para que la bebé esté de la mejor manera y también él. Yo me preparé, primero, como no soy papá, tuve que hacer mucha investigación con personas que estaban pasando la misma situación, tengo conocidos que están viviendo casi lo mismo que Pablo, me escudé mucho con uno de mis mejores amigos que tenía una bebé más o menos en esa época de la misma edad, entonces le pedí que me enseñará cómo cambiarla, darle de comer, darle sus palmaditas, y tuve que enseñarme a ser papá sin ser papá”.

¿Cuál ha sido tu aprendizaje como actor en “Madre solo hay dos”?

“Sobre todo este sistema de las series es muy diferente a trabajar en las telenovelas, el ritmo de trabajo, la preparación del personaje, tienes mucho más tiempo para preparar un personaje, para enriquecerlo, para meterle más detalles, entonces yo desde que tuve el papel me enfoque mucho en pensar qué darle a Pablo, obviamente con los libretos me basaba mucho. Pero aprendí muchísimo a darle esta seriedad y el trabajo necesario que tienen los personajes de la serie, y sobre, todo a la plataforma a la que va”.

¿Por qué aceptaste este papel y participar en este proyecto?

“Primero el personaje, desde que yo hice el casting solo tenía dos escenas al principio y me gustó porque se me hacía un personaje como noble, chistoso también y me agrado; después hice los callbacks y me dieron mucho más información del proyecto y también me agrado, que era algo que al menos yo no había visto aquí en México y me llamaba la atención; y después mucho más por la gente que estaba involucrada en el proyecto -Fernando Sariñana y Carolina Rivera-, que son gente muy importante en el cine; y la plataforma a la que iba, entonces para mí era como todo en uno, una gran oportunidad. Yo soñaba con estar en una plataforma tan importante y que se te dé la oportunidad, para mí era una bendición y quería hacerlo de la mejor manera”.

¿En qué se parece Javier a “Pablo”?

“Me han dicho mucho que como en la nobleza, yo me considero una persona buena, no me gusta causarle mal a nadie, también me parezco en la familia, para Pablo su hija y su familia son muy importantes y hace todo por ellos, y para mí también mi familia es todo lo que tengo y haría cualquier cosa por ellos. En lo que no me podría parecer, creo que Pablo es muy manipulable y acciona mucho, hace cosas sin pensarlo, y yo soy una persona que me gusta analizar las cosas antes de actuar”.

¿Cómo te defines?

“Me considero una persona sencilla, me gusta mucho hacer deporte, también soy una persona seria, sobre todo al principio, me cuesta agarrar confianza, pero una vez agarrando confianza puedo ser el mejor amigo, me gusta escuchar a la gente y aconsejar”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Llegar a lo más alto que pueda, sobre todo me trazo metas a corto, mediano plazo, y lo principal ahorita es seguir trabajando, estar vigente con la gente, estar en proyectos que primeramente me gusten y disfrute hacer. Y más adelante ¿por qué no? cruzar el charco como muchos compatriotas mexicanos que ahorita están teniendo éxito en Estados Unidos, en películas de Hollywood, y claro que sería para mí un gran sueño. Si lo tengo como objetivo, no lo veo como muy lejano, gracias a ellos, lo siento cercano ahora que han salido artistas que de repente no eran muy reconocidos en México, y de repente, hacen algo en Estados Unidos y ¡wao, son un boom! Eso me da mucha satisfacción y orgullo, los veo y digo por qué no puedo yo hacerlo, ese sería como un sueño”.

¿Hay algún personaje que anheles interpretar?

“Sí, tengo como mi top tres de algo que me encantaría, en tercer lugar me gustaría algún deportista, soy una persona que me gustan mucho los deportes, yo antes de ser actor era futbolista, entonces sería para mí muy padre hacer un futbolista, un boxeador, algo que me represente este reto de la disciplina del futbol, del box y tratar de hacerlo lo mejor posible; en segundo lugar, me gustaría, no estoy a favor de las guerras, pero me gustaría algo bélico, la psicología de los personajes que van a las guerras me llama mucho la atención, todo lo que sufren durante y después de una guerra, y me gustaría como meterme en ese mood, que aquí en México no se hace mucho, pero estaría padre; y en primer lugar, me gustaría un personaje que me rete tanto mental como físicamente, algo que sea completamente diferente a mí, algo que tenga que subir de peso o que tenga que bajar de peso, o que tenga que pelarme a rapa, no sé, algo que vean y digan no sé si es Javier, algo drástico, sería algo muy padre como actor y tomarlo como reto”.

¿Algo más que quieras agregar de “Pablo” o de la serie?

“Solo invitar a la gente que no ha visto la tercera temporada a que la vea, ya es la tercera y última de Madre solo hay dos, y agradecerles también el éxito que ha sido porque es gracias a toda la gente que la vio”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Hay una película que todavía no puedo dar mucha información, ya la hice y saldrá este año en cines, es una comedia romántica muy bonita, está filmada en Guadalajara, esa es una; y ahorita vengo regresando a Ciudad de México y a ponerme al día a ver qué se puede dar, seguir haciendo castings, hay una posibilidad de una serie, pero tampoco se ha concretado y ojalá se pueda dar y darles información sobre eso ya que esté 100% seguro”.

¿Qué es lo que más te gusta de Guadalajara?

“Todo -risas-, la comida, la gente, el clima, aunque ahorita ya está haciendo más calor, mi familia, trato de ir seguido porque aterrizo mucho al estar en mi tierra, con mi familia, el convivir con todos”.

Los Favoritos de Javier Ponce

Color: “El azul”.

Platillo: “La pizza”.

Bebida: “Agua de horchata”.

Libro: “El Peregrino de Paulo Coehlo”.

Personaje: “Admiro mucho a Cristiano Ronaldo y a Michael Jordan”.

Canción: “The Reason de Hoobastank y Guadalajara, Guadalajara”.

Película: “Scarface”.

