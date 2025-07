Aunque ha pasado más de un año desde su ruptura con Christian Nodal, Cazzu sigue siendo cuestionada por la relación del cantante con Ángela Aguilar, una historia que sigue causando interés en el público.

Sin embargo, la artista argentina ya dejó al mexicano en el pasado y así lo confirmó en un reciente encuentro con la prensa de su país.

Recientemente, la intérprete de "Con otra" fue abordada por un grupo de reporteros que, entre otros temas, la cuestionaron sobre Nodal y esposa, pero esta vez se mostró renuente a dar cualquier tipo de declaración.

Uno de los cuestionamientos fue sobre la presunta infidelidad de Nodal y el rechazo que sienten sus fans por él.

"Yo no tengo idea, a chequear toda esa información", dijo al programa "Puro Show".

Pero las preguntas incómodas no terminaron ahí. A la trapera también la interrogaron sobre si ya había superado el tema de su ex y cómo era la relación que ambos mantienen por su pequeña hija, a lo que no fue tajante:

"Preguntas de m… Mejor hazme una pregunta que valga la pena responder ", agregó.

Finalmente, y con un tono mucho más serio, aseguró que no volverá a tocar el tema, pues ya habló lo suficiente:

" Creo que ya dije todo lo que había que decir sobre esa situación , no me parece que haya más... ¡Qué pesado!".

En anteriores entrevistas, Cazzu ya había echado abajo las versiones que indicaban estaba al tanto del romance entre Ángela y Christian; incluso, dejó entrever la posibilidad de un engaño por parte de su ex, aunque desde entonces se ha mantenido al margen.

Durante el próximo mes de octubre, será cuando la trapera argentina regrese a nuestro país como parte de su gira Latinaje en vivo con dos conciertos en el Auditorio Nacional y otras fechas alrededor del país.

