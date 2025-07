Los tapatíos disfrutan del entretenimiento citadino y este fin de semana llegan diferentes artistas a Guadalajara para ofrecer conciertos, obras de teatro y espectáculos. Descubre cuáles son los eventos que se realizarán en los grandes recintos de la ciudad en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

Ramón Ayala se despide de los tapatíos con un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Ramón Ayala

El cantante de música regional se despide de los escenarios con más de seis décadas de trayectoria con su gira Historia de un final, por lo que visita la Perla Tapatía para decir “adiós” a sus seguidores jaliscienses con una gran presentación. Se espera sea un emotivo concierto, en el que se escuchen las canciones norteñas más emblemáticas de su carrera y su inigualable interpretación en el acordeón. Disfruta de una velada inolvidable

Auditorio Telmex.

25 de julio, 21:00 hrs.

De $400 a $2,900. $4,500 VIP.

La obra Esquizofrenia regresa al escenario del Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA RAFAEL PERRÍN.

Esquizofrenia

La obra de teatro dirigida y protagonizada por Rafael Perrín regresa al escenario tapatío para ofrecer dos funciones. La trama se desarrolla en 1914, cuando el prestigiado médico psiquiatra inglés, Emile Tuck, reúne a un grupo de colegas para demostrar que no está muerto y que ha descubierto la cura de la esquizofrenia. Dará a conocer los síntomas desde adentro, aunque es muy peligroso, es la única forma de curar esta terrible enfermedad.

Teatro Galerías.

25 de julio, 18:00 y 20:00 hrs.

$380 y $480.

La banda Cuisillos se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

Cuisillos

En el marco de su gira por el país, esta conocida banda regresa al escenario jalisciense para brindar un concierto, en el que presentan su espectáculo El gran ritual totalmente renovado. Con casi cuatro décadas de trayectoria, la agrupación interpretará sus más grandes éxitos así como sus recientes temas como El 7 crudas, ¿Cómo quieres que esté?, Mis mejores deseos, entre otros.

Auditorio Telmex.

26 de julio, 21:00 hrs.

De $350 a $1,800. $2,600 VIP.

Noche de Beatles por The Rockets se presentará en Escenik Teatro Bar de Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Noche de Beatles por The Rockets

Disfruta de una noche con la música de The Beatles en la presentación de la banda tributo The Rockets, que en cada presentación hace un homenaje al cuarteto inglés con vestuarios, instrumentos originales, movimientos escénicos, sus voces y arreglos musicales. Goza de un repertorio actualizado que incluye temas clásicos y un recorrido por la discográfica de The Beatles. Acceso sólo para mayores de edad.

Escenik Teatro Bar de Palcco.

26 de julio, 20:30 hrs.

$500.

La puesta en escena Frankenstein: Ópera & metal hace su debut en el Teatro Galerias. ESPECIAL/CORTESÍA.

Frankenstein: Ópera & metal

Es una puesta en escena basada en la novela de Mary Shelley que fusiona la intensidad de la ópera con la fuerza del metal a través de la música en vivo, grandes voces y coreografías. La historia sumerge al espectador en la obsesión de Víctor Frankenstein por desafiar a la muerte por medio de una tormentosa creación y la lucha entre la humanidad y la monstruosidad. Con más de 20 artistas en escena, bajo la dirección de Jorge Córdova.

Teatro Galerías.

26 de julio, 20:00 hrs.

$450, $550 y $650.

Otros Eventos

Palcco tendrá en sus diferentes escenarios distintos eventos para el entretenimiento de los tapatíos. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Doppler: Sentirme Vivo

Escenik Teatro Bar de Palcco. 25 de julio, 22:00 hrs. $450 y $550.

Halo The Concert

Palcco. 26 de julio, 17:00 hrs. De $300 a $700.

Noches de danza Vol. 4

Palcco. 26 de julio, 19:00 hrs. $200.

XM