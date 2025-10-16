e.l.f. Skin: Transforma tu rutina de belleza

La espera terminó: e.l.f. SKIN aterriza oficialmente en México y viene con todo lo que necesitas para transformar tu rutina de skincare sin complicaciones.

Fórmulas con calidad premium / Foto: Cortesía

La idea es simple: una selección de productos que realmente funcionan, que se adaptan a tu día a día y que hacen que tu piel se sienta (y se vea) increíble. Su filosofía parte de ahí: fórmulas de calidad premium, con ingredientes efectivos que entregan resultados reales; productos pensados para la vida real, con múltiples beneficios para simplificar tu rutina sin pasos innecesarios; y todo eso con precios accesibles, porque cuidar tu piel no debería costarte de más. Además, con fórmulas de calidad premium, e.l.f. empodera a su comunidad a expresar su truest(s)e.l.f. sin comprometer nada: todos los productos son limpios, veganos, con doble certificación libre de crueldad animal (Leaping Bunny y PETA), y cuentan también con certificación Fair Trade™.

Entre los imperdibles está el Holy Hydration! Makeup Melting Cleansing Balm, un limpiador que elimina fácilmente el maquillaje sin dañar la piel.

¡Derrite el maquillaje del día para una sensación de limpieza total! / Foto: Cortesía

Este bálsamo sólido se transforma en un lujoso aceite que, al contacto con el agua, se convierte en una textura lechosa y nutritiva que se enjuaga por completo. El resultado: una piel suave, tersa y visiblemente más fresca.

Desde hidratación intensa hasta el glow perfecto, cada producto está diseñado para transformar tu piel… y tu día.

Bright Icon Vitamin C + E + Ferulic Serum

¡Tu boost de luminosidad diario!

Ilumina tu piel con este suero facial que combina una triple jugada: 15% de vitamina C, 1% de vitamina E y 0.5% de ácido ferúlico. Su fórmula de rápida absorción y textura no grasosa ayuda a unificar el tono de la piel, suavizar, disminuir la apariencia de manchas oscuras y brindar una apariencia más firme. Un imprescindible para lograr ese glow saludable todos los días.

Brinda una apariencia más firme / Foto: Cortesía

Holy Hydration! Thirst Burst Drops

¡Revoluciona tu glow!

Estas gotas tipo suero en gel hidratan intensamente y revelan una piel radiante al instante... y con el tiempo. Su fórmula multiuso, enriquecida con un complejo de hibiscus al 1%, ácido hialurónico y un 5% de niacinamida iluminadora, aporta ese brillo jugoso post-ducha sin sensación grasosa. Úsalo debajo del maquillaje, mezclado con tu base o solo para una apariencia hidratada y visiblemente luminosa.

¡Prepárate para brillar! / Foto: Cortesía

Holy Hydration! Face Cream Fragrance Free

¡La hidratación esencial que tu piel estaba esperando!

Con una fórmula infusionada con ácido hialurónico, niacinamida, péptidos, escualano y vitamina B5, esta crema facial se absorbe al instante sin dejar sensación grasa, siendo ideal incluso para pieles sensibles. Aporta una hidratación profunda y duradera, dejando la piel luminosa, suave y con apariencia más elástica. Perfecta para usar por la mañana y por la noche, su textura ligera y confortable es ideal para piel seca, mixta o grasa.

Hidratación profunda y duradera / Foto: Cortesía

Suntouchable Invisi-Stick SPF 50

¡El protector solar que siempre vas a querer reaplicar!

Este práctico stick transparente con SPF 50 se desliza suavemente sobre la piel sin dejar rastro blanco, con un acabado natural que funciona en todos los tonos de piel. Además de proteger, hidrata y calma gracias al aceite de semilla de girasol y el bisabolol. Es resistente al agua hasta por 80 minutos, no tapa los poros y es tan cómodo que puedes reaplicarlo durante el día, incluso sobre el maquillaje. ¡Perfecto para llevar siempre contigo!

Este protector solar es resistente al agua / Foto: Cortesía

La llegada de e.l.f. SKIN a México demuestra que el skincare puede ser efectivo, accesible y divertido. Con fórmulas pensadas para darle a tu piel resultados reales y ese glow que nunca se apaga, esta línea se convierte en el nuevo esencial de tu rutina.

Encuentra estos y otros productos en todas las tiendas Sephora México y en sephora.com.mx a partir de octubre.

