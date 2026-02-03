Tipos de amor que no son saludables, según psicólogo

Una relación de pareja requiere compromiso y atención sobre las heridas personales a fin de generar vínculos saludables y responsables, por lo que conocer aspectos teóricos sobre el amor puede favorecer a ser más conscientes a la hora de decidir compartir la vida con alguien más.

El amor, uno de los sentimientos más complejos e intensos, ha sido objeto de estudio por parte de psicólogos, sociólogos y científicos por décadas. Sin embargo, una de las teorías más destacadas en el ámbito de la psicología es la teoría triangular del amor, propuesta por el psicólogo estadounidense Robert Sternberg.

Este modelo plantea que las relaciones amorosas se sostienen sobre tres componentes principales: la intimidad, la pasión y el compromiso .

Sternberg define la intimidad como la cercanía emocional, la confianza mutua y la conexión profunda entre dos personas . Este componente se relaciona con el afecto y la amistad, fundamentales para una relación sólida.

Por otro lado, la pasión representa el deseo físico y la atracción emocional . Es la fuerza que impulsa la energía y la excitación en la relación, especialmente en sus etapas iniciales.

El compromiso, el tercer pilar, implica la decisión consciente de mantener una relación a largo plazo, enfrentando los desafíos y superando los altibajos . Este componente abarca la construcción de una vida en común y el esfuerzo continuo por mantener la unión.

Estos elementos interactúan constantemente, y su equilibrio determina la calidad y el tipo de relación que se desarrolla .

Sternberg identificó siete formas de amor basadas en las posibles combinaciones de intimidad, pasión y compromiso:

Cariño : Surge cuando solo existe intimidad, como en una amistad profunda. Encaprichamiento : Predomina la pasión sin intimidad ni compromiso, típico de romances breves. Amor vacío : Basado únicamente en el compromiso, común en relaciones de conveniencia o de larga duración sin conexión emocional. Amor romántico : Combina intimidad y pasión, pero carece de compromiso, característico de relaciones iniciales. Amor sociable : Une intimidad y compromiso, pero sin pasión, frecuente en parejas estables con años de convivencia. Amor fatuo : Se construye sobre pasión y compromiso, pero sin intimidad, lo que puede generar una conexión superficial. Amor consumado : Es el ideal, donde convergen los tres elementos en equilibrio, considerado el modelo de una relación madura y satisfactoria.

Amor consumado: un reto de todos los días

Aunque el amor consumado es el objetivo de muchas parejas, Sternberg advierte que mantener este equilibrio es más complicado que alcanzarlo. La pasión puede desvanecerse, la intimidad puede debilitarse y el compromiso puede tambalearse con el tiempo si no se trabaja activamente en la relación.

La clave, según Sternberg, está en reconocer qué componente necesita fortalecerse y actuar en consecuencia . Las parejas que logran mantener un amor consumado son aquellas que priorizan el cuidado mutuo, la comunicación abierta y el esfuerzo compartido para alimentar la relación.

