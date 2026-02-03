Clima Guadalajara HOY: Calor y nubes, así estará este martes 3 de febrero

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un clima agradable este martes 3 de febrero. Estos son los detalles del pronóstico del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, además de lluvias aisladas en Jalisco y Colima. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 km/h en zonas costeras.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 17 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 20 °C . Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Lluvia para Guadalajara este lunes

Martes 3% de probabilidad de lluvia 28 – 9 °C Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 29 – 10 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Viernes 1% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 28 – 11 °C Domingo 15% de probabilidad de lluvia 28 – 11 °C

La temperatura tendrá un ligero repunte en Guadalajara a partir de mañana miércoles, no hay posibilidad de que se presenten lluvias .

Clima nacional para hoy

Un nuevo frente frío (núm. 33) y su masa de aire polar asociada, ingresarán al norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán un nuevo descenso de las temperaturas y vientos fuertes en dicha región. Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre Baja California, originará vientos fuertes en el noroeste del territorio nacional.

Un canal de baja presión sobre el occidente y centro la República Mexicana, en interacción con el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica en superficie centrada en el golfo de México, generará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. A su vez, se prevé escasa probabilidad de lluvia en gran parte del país (excepto en el occidente, centro y sur).

Durante la mañana y noche, el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país, con heladas matutinas en zonas altas. Así mismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

