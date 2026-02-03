El peso mexicano abrió la jornada de este martes 3 de febrero con una ligera pérdida frente al dólar estadounidense.Esta mañana, en su apertura, la cotización es de 17.34 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.32% con relación a la jornada anterior.Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:45 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Con información de Bloomberg y SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA