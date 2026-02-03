Martes, 03 de Febrero 2026

Economía | Dólar

Superpeso arranca afligido frente al dólar; este es su precio hoy

Esta mañana del martes 3 de febrero, en su apertura, la cotización es de 17.34 pesos por dólar

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Es importante recordar que la cotización peso-dólar se actualiza a lo largo del día. ESPECIAL / CANVA



El peso mexicano abrió la jornada de este martes 3 de febrero con una ligera pérdida frente al dólar estadounidense.

Esta mañana, en su apertura, la cotización es de 17.34 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.32% con relación a la jornada anterior.

Cotización peso-dólar en bancos este martes 03 de febrero de 2026:

Banco Compra Venta
Afirme 16.50 17.90
Banamex 16.89 17.89
Banco Azteca 16.00 18.40
Banorte 16.25 17.80
BBVA Bancomer  16.49 17.62
Scotiabank 16.70 18.20

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:45 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

OA

Temas

