El peso mexicano abrió la jornada de este martes 3 de febrero con una ligera pérdida frente al dólar estadounidense.

Esta mañana, en su apertura, la cotización es de 17.34 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.32% con relación a la jornada anterior .

Cotización peso-dólar en bancos este martes 03 de febrero de 2026:

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 Banamex 16.89 17.89 Banco Azteca 16.00 18.40 Banorte 16.25 17.80 BBVA Bancomer 16.49 17.62 Scotiabank 16.70 18.20

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana, a las 07:45 horas— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

