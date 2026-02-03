Frente frío 33 castiga a México; entra al país por esta zona

Un nuevo frente frío, el número 33, castigará a gran parte del país con temperaturas bajas; apuntó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México.

Hoy, el frente frío núm. 33 ingresará sobre el norte y noreste de México ; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

No te pierdas: Calor y nubes en Guadalajara, así estará este 3 de febrero

A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 03 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima del miércoles 04 al viernes 06 de febrero de 2026

El frente frío (núm. 33) y su masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se prevé un nuevo descenso de las temperaturas, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco ; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote .

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA