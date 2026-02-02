El té de tejocote se ha convertido en una de las infusiones más populares en México por sus múltiples beneficios para la salud. Elaborado a partir del fruto del tejocote (Crataegus mexicana), este té combina tradición y bienestar, siendo un remedio natural utilizado desde tiempos antiguos en la herbolaria mexicana.Entre sus principales propiedades destaca su acción depurativa y digestiva, ideal para aliviar molestias estomacales, eliminar toxinas y mejorar el tránsito intestinal. También se le atribuyen beneficios para fortalecer el sistema respiratorio, ayudando a combatir gripes, tos y bronquitis, gracias a su contenido de vitamina C y antioxidantes.El té de tejocote también es conocido por su efecto diurético y cardioprotector, ya que contribuye a regular la presión arterial y reducir la retención de líquidos. Además, algunos estudios sugieren que puede favorecer el metabolismo y apoyar en el control del peso corporal, aunque su consumo debe ser moderado y complementarse con una alimentación equilibrada.Ingredientes:Preparación:Se recomienda beberlo caliente por la mañana o antes de dormir, especialmente en temporadas frías o de resfriados.El té de tejocote no sustituye tratamientos médicos, pero sí puede ser un excelente complemento natural para fortalecer la salud y el bienestar diario. EE