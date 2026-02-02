El té de tejocote se ha convertido en una de las infusiones más populares en México por sus múltiples beneficios para la salud. Elaborado a partir del fruto del tejocote (Crataegus mexicana), este té combina tradición y bienestar, siendo un remedio natural utilizado desde tiempos antiguos en la herbolaria mexicana.

Entre sus principales propiedades destaca su acción depurativa y digestiva, ideal para aliviar molestias estomacales, eliminar toxinas y mejorar el tránsito intestinal. También se le atribuyen beneficios para fortalecer el sistema respiratorio, ayudando a combatir gripes, tos y bronquitis , gracias a su contenido de vitamina C y antioxidantes.

El té de tejocote también es conocido por su efecto diurético y cardioprotector , ya que contribuye a regular la presión arterial y reducir la retención de líquidos. Además, algunos estudios sugieren que puede favorecer el metabolismo y apoyar en el control del peso corporal, aunque su consumo debe ser moderado y complementarse con una alimentación equilibrada.

¿Cómo preparar té de tejocote?

Ingredientes:

5 o 6 frutos de tejocote frescos o secos

2 tazas de agua

1 raja de canela (opcional)

Miel o piloncillo al gusto

Preparación:

Lava bien los tejocotes y córtalos por la mitad.

En una olla, hierve el agua junto con la canela.

Agrega los tejocotes y deja hervir durante 10 a 15 minutos, hasta que el agua tome un tono dorado y los frutos se suavicen.

Cuela la infusión y endúlzala con miel o piloncillo.

Se recomienda beberlo caliente por la mañana o antes de dormir, especialmente en temporadas frías o de resfriados.

El té de tejocote no sustituye tratamientos médicos, pero sí puede ser un excelente complemento natural para fortalecer la salud y el bienestar diario.

