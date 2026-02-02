Lunes, 02 de Febrero 2026

Té de tejocote: Beneficios, propiedades y cómo prepararlo en casa

Este té combina tradición y bienestar, siendo un remedio natural utilizado desde tiempos antiguos en la herbolaria mexicana

Por: Elsy Angélica Elizondo

Algunos estudios sugieren que puede favorecer el metabolismo y apoyar en el control del peso corporal. PIXABAY

El té de tejocote se ha convertido en una de las infusiones más populares en México por sus múltiples beneficios para la salud. Elaborado a partir del fruto del tejocote (Crataegus mexicana), este té combina tradición y bienestar, siendo un remedio natural utilizado desde tiempos antiguos en la herbolaria mexicana.

Entre sus principales propiedades destaca su acción depurativa y digestiva, ideal para aliviar molestias estomacales, eliminar toxinas y mejorar el tránsito intestinal. También se le atribuyen beneficios para fortalecer el sistema respiratorio, ayudando a combatir gripes, tos y bronquitis, gracias a su contenido de vitamina C y antioxidantes.

El té de tejocote también es conocido por su efecto diurético y cardioprotector, ya que contribuye a regular la presión arterial y reducir la retención de líquidos. Además, algunos estudios sugieren que puede favorecer el metabolismo y apoyar en el control del peso corporal, aunque su consumo debe ser moderado y complementarse con una alimentación equilibrada.

¿Cómo preparar té de tejocote?

Ingredientes:

  • 5 o 6 frutos de tejocote frescos o secos
  • 2 tazas de agua
  • 1 raja de canela (opcional)
  • Miel o piloncillo al gusto

Preparación:

  • Lava bien los tejocotes y córtalos por la mitad.
  • En una olla, hierve el agua junto con la canela.
  • Agrega los tejocotes y deja hervir durante 10 a 15 minutos, hasta que el agua tome un tono dorado y los frutos se suavicen.
  • Cuela la infusión y endúlzala con miel o piloncillo.

Se recomienda beberlo caliente por la mañana o antes de dormir, especialmente en temporadas frías o de resfriados.

El té de tejocote no sustituye tratamientos médicos, pero sí puede ser un excelente complemento natural para fortalecer la salud y el bienestar diario. 

