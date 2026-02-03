La autopista del Sol permaneció bloqueada por pobladores de Guerrero durante seis horas, pero ¿A qué se debió? Estos son todos los detalles:

Los cuatro carriles de la autopista del Sol, en el tramo del municipio de Juan R. Escudero, fueron bloqueados este lunes por seis horas .

Desde muy temprano, pobladores de distintas comunidades cerraron la vía para exigir al gobierno de estado y a la Federación que impida que los grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y del Consejo Indígenas y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) ingresen a sus pueblos .

Este bloqueo a nadie sorprendió; un día antes, pobladores, transportistas y comisarios del municipio Juan R. Escudero, ubicado en medio de Chilpancingo y Acapulco y que conecta con la Costa Chica, advirtieron que no permitirían el ingreso de estos grupos de autodefensa. Aseguraron, también, que se armarían para impedirlo.

Los Ardillos

Hace una semana, los dirigentes de la Upoeg, Lino Ponce Rosales y del Cipoeg-EZ, Jesús Plácido Galindo, anunciaron una alianza para "recuperar" pueblos de los municipios de José Joaquín Herrera, Chilapa, Chilpancingo, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa y Ayutla, donde la organización criminal Los Ardillos impuso su dominio.

Los dos dirigentes afirmaron que la alianza se debe a que las autoridades no han actuado contra Los Ardillos, que han impuesto su dominio a través del asesinato, la desaparición y el desplazamiento forzado .

Aseguraron que ya con el control de los pueblos, esta organización criminal establece como normal la extorsión y el control de los precios y la distribución de los productos básicos.

Por ello, los dirigentes anunciaron una cacería contra Los Ardillos que, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), operan en la región Centro, en la Costa Chica y en la Montaña de Guerrero.

El viernes, unos 300 hombres armados de la Upoeg y el Cipoeg-EZ ingresaron a comunidades del municipio de Tecoanapa y de Ayutla, en la Costa Chica. En la comunidad El Terrero fueron atacados con drones artillados, luego se soltó un enfrentamiento, pero no reportaron víctimas mortales ni heridos.

Este lunes, en la autopista del Sol, el coordinador de comisarios de Juan R. Escudero y de Tecoanapa, Daniel Rosas Martínez, acusó a la Upoeg y al Cipoeg-EZ de estar vinculados al grupo criminal Los Rusos, que disputa con Los Ardillos el control de la Costa Chica y el corredor que conecta a esa zona con Chilpancingo y Acapulco. El dirigente de la Upoeg afirmó que el alcalde de Juan R. Escudero, Óscar Sánchez, está vinculado a Los Ardillos.

Al bloqueo arribó el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna, para dialogar con los manifestantes . Al inicio, los pobladores se negaron a entablar diálogo; sin embargo, tras seis horas de bloqueo, acordaron retirarse a cambio de una mesa de trabajo este martes .

