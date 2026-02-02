El bolillo es mucho más que un simple pan: es parte del paisaje cotidiano y de la cultura popular. Se consume en desayunos, como base de los desayunos: bien en una torta de tamal, o de chilaquiles —conocida también como “guajolota”—; acompañado con una taza de chocolate tibio, o embebido en leche clavel como la capirotada.

Además de alimento sagrado en la tradición mexicana, el bolillo también es compañero para los momentos difíciles, ¿quién no ha escuchado alguna vez y después de un temblor?: “Cómete un bolillo pa'l susto”. Ejemplos los hay muchos, sin embargo, ¿qué ocurre cuando todos los días agarramos la costumbre de comer bolillos como posesos? ¿Es saludable? Como ya podrás imaginarte, la respuesta está lejos de ser un evidente: “sí”.

Pero, primero lo primero, el bolillo es un tipo de pan blanco sin azúcar, elaborado con harina de trigo, levadura, agua y sal. Según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, es una adaptación mexicana de la baguette francesa y dio origen también a la telera.

¿Cuántas calorías tiene un bolillo?

Un bolillo promedio contiene aproximadamente 125 calorías, de las cuales:

73% provienen de carbohidratos, 14% de grasas, y solo 13% de proteínas.

Por lo tanto, y para quemar las calorías, la persona se vería moralmente presionada a correr alrededor de 12 minutos, o andar en bicicleta durante 19 minutos. Simple y llanamente, una tortilla de maíz tiene solo 52 calorías.

La Coordinación de Nutrición de la UNAM advierte que consumir carbohidratos en exceso —como los que aporta el bolillo—, pueden contribuir al desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. Además, a diferencia del pan integral, el bolillo es bajo en fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Una equivalencia entre el bolillo y la tortilla sugiere que:

Comer 1 bolillo es igual a 3 tortillas de maíz.

Comer 1 bolillo es igual a 7 tazas y media de palomitas naturales.

La Guía de Alimentos para la Población Mexicana indica que no hay que comer más de medio bolillo sin migajón por comida. Por su parte, Healthline y Harvard T.H. Chan School of Public Health coinciden en que los panes integrales o germinados ofrecen mejores beneficios nutricionales. Estos contienen más fibra, vitaminas como la E y C, y minerales esenciales como hierro, zinc y magnesio.

Será imposible refutarlo, el bolillo tiene un lugar especial en la gastronomía mexicana. Un bolillo con frijolitos mata el hambre y apacigua el susto, un bolillo es tema de alegría, antojo y memes. Pero, como en todo, consumirlo a diario puede no ser lo más saludable.

AO

