En los últimos años, las dietas keto (cetogénicas) han ganado popularidad debido a la rápida pérdida de peso inicial que generan; sin embargo, especialistas advierten que este tipo de régimen alimenticio no es para todas las personas, pues puede provocar daños en la salud.

La dieta cetogénica se trata de un plan alimenticio muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas. Tiene el objetivo de que el cuerpo utilice la grasa como su principal combustible, en lugar de los carbohidratos, situación por la que algunas personas bajan de peso.

¿Por qué las dietas keto no son para todos?

Aunque con frecuencia se promete la pérdida de peso como uno de los efectos de la llamada dieta cetogénica, debido a la falta del aporte de carbohidratos, no se recomienda seguirlas sin supervisión profesional.

Este tipo de planes alimenticios se utiliza principalmente para pacientes con epilepsia, ya que ellos requieren una menor ingesta de carbohidratos. Con esto se logra un estado metabólico llamado cetosis, que tiene efectos anticonvulsivos en el cerebro.

¿Cuáles son las consecuencias de las dietas keto?

Seguir una dieta cetogénica sin supervisión médica puede generar daños en la salud como un incremento en la presión arterial, descompensaciones metabólicas, aterosclerosis (taponamiento de grasa en las arterias) e incluso infarto al corazón.

Exagerar en la ingesta de alimentos grasos de forma prolongada puede traer complicaciones severas, sobre todo en el cerebro, donde el daño puede ser irreversible o incluso mortal.

Los problemas pueden ser todavía más serios si los pacientes tienen obesidad, hipertensión, si ya presentaban niveles altos de colesterol y triglicéridos y/o si son sedentarios.

En adición, existe un gran riesgo de rebote con este tipo de planes alimenticios; lo que lograste perder en una semana, puedes recuperarlo incluso con mayor ganancia posteriormente.

Si realizaste una dieta cetogénica sin supervisión, es recomendable que te realices exámenes médicos para monitorear tu estado.

Los especialistas subrayan que la mejor manera de tener un peso adecuado es mantener una alimentación saludable y balanceada, realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día y el agua necesaria.

MB