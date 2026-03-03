Vainas de mezquite, fuente de alto contenido proteico

En medio de la búsqueda de alternativas alimentarias más nutritivas y sustentables, un árbol común en las zonas áridas del país comienza a cobrar relevancia por su potencial poco explorado, se trata del mezquite, cuyas vainas destacan por su alto valor proteico y múltiples aplicaciones que van más allá de la cocina.

Rubén Ibarra Silva, especialista en el tema, dio a conocer que el mezquite representa un recurso estratégico para las regiones áridas y semiáridas, las cuales abarcan cerca del 40 por ciento del territorio nacional, explicó que este árbol no solo cumple una función ecológica fundamental, sino que también ofrece importantes beneficios gastronómicos, medicinales y productivos.

De sus vainas se obtiene una harina con un contenido de proteína que oscila entre el 12 y el 14 por ciento, además de aportar fibra y fructosa, características que la convierten en una opción recomendable para personas con diabetes. Con ella es posible preparar atole, tepache, bebidas vegetales, aguas frescas, tamales, galletas y pasteles, en comparación con la harina de trigo, la de mezquite contiene una mayor proporción de proteína.

El especialista también subrayó que el mezquite es una especie longeva, capaz de producir vainas durante muchos años, por lo que su tala para fines maderables no siempre resulta económicamente conveniente si no existe una razón justificada. Su madera, no obstante, es apreciada para la fabricación de muebles, mientras que sus hojas sirven como forraje para el ganado.

La harina de mezquite está catalogada como un superalimento, incluso por encima de cultivos como la soya o el amaranto en términos nutricionales , sin embargo, su aprovechamiento es mínimo, pese a que la producción de vainas varía según la región; en estados como Aguascalientes, por ejemplo, la cosecha suele registrarse en marzo.

Para obtener la harina, las vainas deben deshidratarse y posteriormente molerse, proceso que permite recuperar la semilla, la cual contiene hasta 54 por ciento de proteína, lo que refuerza su valor nutricional.

Además de su potencial alimentario, el mezquite tiene aplicaciones artesanales y medicinales. La corteza permite obtener tintes naturales que no generan contaminación, a diferencia de muchos procesos industriales textiles.

Estos pigmentos abarcan tonalidades que van del beige al café oscuro e incluso negro. La goma del árbol también posee propiedades que ayudan en el tratamiento de infecciones cutáneas, y su aprovechamiento no requiere la tala del ejemplar, lo que favorece su uso sostenible.

Así, el mezquite se perfila como una alternativa integral que combina nutrición, sustentabilidad y tradición, aunque todavía enfrenta el reto de ser plenamente valorado y aprovechado.

