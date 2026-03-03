Martes, 03 de Marzo 2026

¿Cómo desinfectar un colchón y qué es lo más efectivo para hacerlo?

Desinfectar un colchón es igual de importante que desinfectar sábanas, almohadas y colchas 

Por: El Informador

Desinfectar un colchón es un hábito esencial que se debe hacer de manera regular. UNSPLASH / DECONOVO

Nadie está salvado de los gérmenes que hay en el aire de sus hogares. Uno de los lugares más comunes en donde se pueden encontrar es la cama y no siempre basta con lavar sábanas, fundas de almohadas, edredones, sarapes y colchas; también podría ser necesario desinfectar el colchón para prevenir la propagación de bacterias. 

¿Cómo puedo desinfectar un colchón?

Desinfectar un colchón es un hábito esencial que se debe hacer de manera regular, ya que de no hacerlo, las bacterias, ácaros de polvo y manchas se acumulan en la cama y esto puede ser dañino para la salud.

Desinfectar un colchón puede parecer desgastante; sin embargo, es una tarea necesaria. En esta nota te decimos todos los materiales necesarios para desinfectar tu colchón:

  • Aspiradora con un accesorio de tapicería
  • Bicarbonato de sodio
  • Vinagre blanco
  • Agua oxigenada
  • Detergente
  • Paños limpios
  • Un rociador
  • Un ventilador o un secador de pelo

Estos son los pasos que debes seguir para desinfectar tu colchón: 

  1. Aspirar el colchón
  2. Aplicar bicarbonato de sodio
  3. Limpiar manchas y desinfectar: Para esto se puede utilizar una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Para ello, hay que colocarla en un rociador, aplicarla directamente sobre las manchas y luego frotar suavemente con un paño limpio. 
  4. Dejar secar el colchón; es importante que te asegures de que esté seco por completo antes de volver a colocarle la ropa de cama. 

Recuerda que es importante mantener higiene en tu cama para prevenir enfermedades; se recomienda desinfectar un colchón cada seis meses. Asimismo, un protector de colchón lavable para prevenir la acumulación de suciedad y alérgenos. 

