A la temporada de frentes fríos 2025-2026 en México aún le quedan algunos meses para concluir, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta época.

Esta temporada se caracteriza por condiciones climatológicas que pueden generar descensos bruscos de temperatura, vientos fuertes, nublados, fuerte oleaje y precipitaciones si la humedad es suficiente, además de nevadas en zonas altas.

Te puede interesar: Secretaría del Bienestar confirma suspensión de pagos de la Pensión el 16 de marzo

¿Qué es un frente frío?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) define al frente frío como un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente; el aire frío, al ser más denso, se mete debajo del aire caliente, lo que genera movimiento y provoca inestabilidad en esa zona atmosférica.

La mayoría de los frentes fríos que afectan a México se originan cerca del polo norte, pasan por Estados Unidos y luego cruzan el territorio de nuestro país de noroeste al suroeste. Su duración depende de la época del año y su localización geográfica.

¿Cuándo termina la temporada de frentes fríos en México?

La temporada de frentes fríos en México va de septiembre a mayo, aunque en el territorio nacional su frecuencia es muy variable, lo mismo que su duración. En promedio, se registran cerca de 58 al año, la mayoría dentro de la temporada invernal.

Para tener conocimiento de la formación de frentes fríos, es relevante estar al pendiente de las redes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar afectaciones.

No te pierdas: Pensión Bienestar: Calendario oficial de pagos COMPLETO de marzo de 2026

Cabe decir que, ante un frente frío, la Secretaría de Salud (Ssa) recomienda el uso de ropa adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, consumir líquidos de forma abundante, además de alimentos y complementos con alto contenido en vitamina C y D, así como no automedicarse y cuidar la higiene personal y el saneamiento.

Con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

