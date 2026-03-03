Luna de Sangre 2026: Signos que tendrán más suerte este 3 de marzo

Este 3 de marzo, el eclipse anular sorprendió a las y los tapatíos durante las primeras horas del amanecer de este martes. No se trata de un simple fenómeno astronómico , en el que la Tierra, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se posiciona directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñéndola de un intenso color naranja rojizo; desde la astrología, este evento tiene una interesante carga energética solo para algunos signos zodiacales.

El eclipse, que fue visible en Guadalajara y otras partes de México, y servirá como un catalizador para llevar a cabo introspección y transformación a nivel personal y espiritual: será un momento ideal para cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no sirve y abrirse a nuevos comienzos.

A continuación, te presentamos los signos del zodiaco que serán los más suertudos, impulsados por esta energía de la "Luna sangrienta".

¿Qué signos del zodiaco tendrán más suerte durante el eclipse?

Este eclipse anular afecta principalmente a los signos que viven por el cambio: Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario.

Virgo

Es el fin de un ciclo kármico personal, liberación del perfeccionismo y de la necesidad de control.

Piscis

Comienza la activación del camino evolutivo, un llamado a encarnar una fe más concreta.

Géminis y Sagitario

Es momento de cuestionar las creencias, certezas y dinámicas de relación.

Ritual para realizar durante la "Luna sangrienta"

Durante este fenómeno, cambiar será imperativo para los signos mencionados, por lo que será mejor estar preparados y preparadas para que todo fluya a nuestro favor .

Cuando encuentres un momento de calma, escribe una lista de las cosas que todavía intentas controlar en tu vida. Luego pregúntate con sinceridad si esas cosas que detectas te protegen realmente o, por el contrario, te agotan y te agobian.

Elige un hábito mental o un comportamiento para liberarlo simbólicamente: romper la lista, quemar papel; imaginar que las preocupaciones se desintegran, etc. Al final, respira hondo y repite: " Ya no necesito ser perfecta o perfecto para sentirme segura y ser amada como soy ".

La Luna sangrienta nos llama

No olvides que estas predicciones dependen de tu interpretación y del empeño que pongas en ellas para que se hagan realidad. ¡Aprovecha esta energía lunar renovadora!

