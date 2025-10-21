Hace unos días, el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) alertó sobre la presencia de un insecto denominado como oruga peluche o gato lanudo en Tlajomulco de Zúñiga cuyo contacto con la piel puede provocar distintas afectaciones en niñas, niños y personas mayores.

El insecto de aspecto llamativo debe ser evitado a toda costa debido a que debajo de su pelaje tiene espinas que se activan al contacto y punzan la piel de quien lo roza. Al entrar en contacto con el animal, las espinas inyectan una toxina que produce afectaciones en las personas.

El maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, entomólogo y profesor-investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSur reveló que la presencia de la oruga peluche en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se debería a las múltiples lluvias registradas durante el temporal.

Estos son los síntomas que produce el contacto con la oruga peluche

De acuerdo con los testimonios de personas afectadas, el dolor que produce el contacto con la oruga peluche sería comparable con sufrir una fractura, recibir un disparo o caminar sobre brasas. De entre los síntomas documentados que puede producir su contacto se enumeran los siguientes:

Dolor intenso

Náuseas

Vómito

Taquicardia

Afectaciones al sistema nervioso periférico

Cabe destacar que hasta el momento no se ha desarrollado un antídoto que contrarreste sus efectos.

Además de estas advertencias, se solicita a la población, en caso de encontrarse con especimen de estos, tomar videos o fotografías con cuidado ya que no se cuenta con documentación suficiente para confirmar o descartar la presencia de la oruga peluche en zonas públicas del AMG.

Por último, se pide encarecidamente no fumigar en caso de avistamiento, puesto que esta acción podría afectar a insectos benéficos como orugas, hormigas o abejas, entre otros.

Cualquier avistamiento de la oruga peluche puede ser compartido al correo del maestro Rivera Cervantes con esta dirección: eugenio.rivera@academicos.udg.mx.

