Uno de los tés más portentosos respecto al cuidado de la salud es el de las hojas de guayaba. Aquí te contamos todo sobre sus beneficios:

La guayaba es una fruta versátil que se puede disfrutar en diversas presentaciones. Su pulpa puede comerse fresca o incorporarse en jugos, licuados, aguas frescas, mermeladas y helados caseros. Las hojas de guayaba también son útiles, especialmente en infusiones que pueden ayudar a depurar el organismo y colaborar en la pérdida de peso.

Para preparar un té de guayaba, basta con hervir cuatro hojas en una taza de agua durante diez minutos, dejando reposar la bebida antes de consumirla. Esta infusión puede enriquecerse con canela para obtener un sabor más intenso o con trozos de guayaba para resaltar el toque frutal.

Propiedades de las hojas de guayaba

El sitio Hoja Nativa señala que las hojas de guayaba son ricas en polifenoles, carotenoides, flavonoides y taninos, los cuales benefician el sistema inmunológico debido a sus propiedades antibacterianas, antifúngicas, anti-inflamatorias, antioxidantes y, además, son buenas para regular los niveles de azúcar en la sangre .

Por su parte, según la revista médica Journal of Ethnopharmacology, las hojas del árbol de guayaba contienen compuestos activos como polifenoles, flavonoides y carotenoides. Estos elementos tienen un impacto positivo en el control de los niveles de azúcar en la sangre, lo que es especialmente beneficioso para quienes padecen diabetes tipo 2 . La Revista Internacional de Ciencias de los Alimentos y Nutrición también destaca que el extracto de la hoja de guayaba puede ayudar a regular el metabolismo de la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que contribuye a un mejor manejo de esta enfermedad .

El té elaborado a partir de las hojas de guayaba se ha utilizado para combatir de manera natural algunos males como:

Diarrea, náuseas, cólicos, deshidratación, vómito, gastritis, amebas

Tos, resfriado

Problemas nerviosos

Debilidad y falta de apetito

Pero los beneficios no terminan ahí. Desde tiempos remotos, las hojas de guayaba se han utilizado como remedio para tratar la diarrea y otros problemas gastrointestinales . Además, e stas hojas son capaces de reducir los niveles de colesterol malo, prevenir enfermedades cardiovasculares y evitar la acumulación de grasa en el hígado . Lo más sorprendente es que también pueden combatir infecciones vaginales y bucales, así como infecciones que pueden surgir por heridas en la piel .

El potencial medicinal de la hoja de guayaba no se detiene en el control de infecciones. Según Tua Saúde y Prensa Libre, estas hojas tienen propiedades anticoagulantes, ayudan a eliminar parásitos intestinales, evitan la retención de líquidos y retrasan el envejecimiento de la piel. Además, masticar las hojas puede aliviar el dolor de muelas o reducir las úlceras bucales , lo que las convierte en un remedio natural muy versátil.

También se ha reconocido que las hojas de guayaba pueden contribuir a la pérdida de peso, ya que disminuyen la absorción de azúcar en el intestino y reducen los niveles de colesterol , factores clave para quienes luchan con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, es importante complementar el uso de estas hojas con una dieta saludable y ejercicio regular para maximizar sus efectos.

Lo más importante en consultar a un médico ante cualquier enfermedad y asesorarse sobre el consumo de cualquier té.

Con información de SUN y Hoja Nativa

