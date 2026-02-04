Krispy Kreme lanza donas de San Valentín en México: Conoce precios y sabores

El amor y la amistad llegan a Krispy Kreme este mes con una colección especial inspirada en San Valentín, ideal para compartir con amigos y pareja, así como para llenar de color y dulzura las reuniones de este 14 de febrero.

Krispy Kreme es una de las cadenas de donas más reconocidas a nivel mundial, caracterizada por lanzar productos temáticos inspirados en festividades populares como Día de Muertos, Halloween y, en esta ocasión, el Día del Amor y la Amistad.

Bajo el nombre Dulce Flechazo, la compañía presentó cuatro donas alusivas a San Valentín, perfectas para sumarse al espíritu romántico de la temporada . De acuerdo con su publicación más reciente, tres de estas donas tienen forma de corazón, mientras que la cuarta conserva el formato tradicional.

Todas cuentan con decoraciones llamativas y sabores pensados especialmente para esta celebración. A continuación, los detalles de cada una:

Corazón TQM : Dona rellena de frutos rojos, con cobertura rosa, líneas rojas y una placa de chocolate con la inscripción “TQM”.

: Dona rellena de frutos rojos, con cobertura rosa, líneas rojas y una placa de chocolate con la inscripción “TQM”. Chispas San Valentín: La única dona en su presentación original, cubierta de chocolate y decorada con chispas y pequeños corazones en tonos rojos, rosas y blancos.

Corazón de regalo: Un gran corazón rojo relleno de cajeta, decorado con un pequeño moño en el centro.

Un gran corazón rojo relleno de cajeta, decorado con un pequeño moño en el centro. Oso Chocolatoso: Dona con relleno y cobertura de chocolate, inspirada en los clásicos osos de peluche característicos de esta fecha.

¿Cuándo estará disponible la colección Dulce Flechazo de Krispy Kreme?

La colección ya se encuentra a la venta en todas las sucursales del país y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026 o hasta agotar existencias. La docena variada tiene un precio de 359 pesos mexicanos.

Además, la empresa anunció dos sorpresas adicionales para complementar la experiencia. A través de sus redes sociales, Krispy Kreme informó que al comprar una docena variada y pagar 134 pesos adicionales, los clientes podrán llevarse un oso de peluche Krispy como parte del regalo.

¿Cuál es la dinámica de Krispy Kreme?

Al adquirir una docena de San Valentín, los compradores podrán escanear un código incluido en su ticket, el cual los dirigirá a una encuesta. Al responderla, será posible crear un video personalizado gratuito para compartir con la persona especial y celebrar su amor de una manera original. Conoce más detalles en el siguiente enlace: https://www.krispykreme.mx/dulceflechazo/.

Con Dulce Flechazo, Krispy Kreme no solo apuesta por sabores especiales, sino por una experiencia completa que combina creatividad, detalles románticos y opciones de regalo, convirtiéndose en una alternativa ideal para celebrar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero.

