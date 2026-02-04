Snacks saludables para ver el Super Bowl

El próximo 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX, en el que los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán ante la mirada de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que, más allá de los fanáticos del deporte, este evento se ha convertido en un fenómeno mediático: el show de medio tiempo, que este año estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, atrae a una audiencia cada vez más amplia y diversa, especialmente por el momento cultural que vive el artista.

Como ya es tradición, la comida también juega un papel protagónico: muchas personas se preparan con botanas y bebidas para disfrutar del partido en casa. Pero consentirse no está peleado con cuidarse. Por eso, aquí te compartimos algunas recetas de snacks saludables que son igual de deliciosas, perfectas para vivir el juego sin remordimientos.

Dip de alcachofas (al horno)

Este dip es una alternativa más ligera al clásico a base de crema o mayonesa que suele aparecer en las reuniones. Además, a diferencia de muchas salsas frías, va al horno, lo que lo convierte en una opción reconfortante (y práctica) para una merienda. Queda delicioso recién salido del horno o a temperatura ambiente, y también funciona como acompañamiento cremoso para pollo o pescado a la plancha.

Ingredientes

1 lata de corazones de alcachofa

1 cucharada de aceite de oliva

3 dientes de ajo, triturados

2 tazas de espinaca bebé

½ taza de frijoles cannellini, escurridos y enjuagados

¼ taza de yogur griego

¼ cucharadita de sal

1 cucharadita de ralladura de limón

¼ taza de queso parmesano rallado

2 cucharadas de migas de pan (breadcrumbs)



Preparación

Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Escurre los corazones de alcachofa. Pica dos en trozos grandes y resérvalos. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Agrega el ajo y cocina hasta que empiece a dorarse. Añade la espinaca, mezcla y cocina 1 minuto. Apaga el fuego. Pasa la mezcla a un procesador o licuadora y añade los corazones de alcachofa restantes, los frijoles, el yogur, la sal y la ralladura de limón. Procesa hasta obtener una mezcla uniforme. Incorpora los trozos reservados. Transfiere a un refractario, cubre con parmesano y migas de pan. Hornea hasta que esté dorado y burbujeante, aprox. 35 minutos. Sirve caliente con pan integral, galletas saladas o bastones de verduras.

Pizza individual de portobello con pollo buffalo

A veces antoja “algo tipo pizza”, y esta versión con setas portobello lo logra sin perder el lado saludable. Es un bocado bajo en sodio (si eliges bien el queso) y perfecto como merienda o como botana para sorprender cuando se juntan a ver el partido.

Ingredientes

2 setas portobello

1 cucharada de aceite de oliva

1 taza de queso cheddar rallado

10 “exprimidas” (o al gusto) de salsa picante

1 pechuga de pollo cocida, desmenuzada



Preparación

Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Coloca las setas en una bandeja con papel aluminio, con el tallo hacia arriba. Rocía con aceite de oliva. Hornea 10 minutos o hasta que estén suaves. Retira, reparte el queso sobre cada una y añade salsa picante y pollo. Regresa al horno 5 minutos más, o hasta que el queso se derrita.



Papitas de col rizada con queso

Estas “papitas” de kale son una forma fácil (y muy crujiente) de sumar hojas verdes, incluso para quienes normalmente no son fans. Lo mejor: se hacen rápido y quedan perfectas como botana.

Ingredientes

1 manojo de col rizada (kale), lavada

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

¾ taza de queso parmesano fresco rallado

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de paprika picante

Pimienta negra recién molida, al gusto



Preparación

Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Seca muy bien la col. Retira los tallos y corta las hojas en trozos de 2–3 cm. Mezcla el parmesano con el ajo en polvo, la paprika y la pimienta. Reserva. Coloca la col en un bowl, agrega aceite de oliva y una pizca de sal, y mezcla para cubrirla bien. Distribuye en una bandeja en una sola capa y hornea 5–7 minutos hasta que empiece a crujir. Retira, espolvorea la mezcla de parmesano y regresa al horno 5 minutos más, hasta que el queso se derrita y la col esté crujiente.



Dip de frijoles blancos

Sencillo, cremoso y lleno de proteína vegetal. Si llevas una dieta basada en plantas, puedes servirlo tal cual como dip, o usarlo como relleno de sándwiches con verduras y hojas verdes. También queda increíble con chips de pita, pan tostado o galletas integrales.

Ingredientes

½ a 1 diente de ajo (al gusto)

1 cucharadita de romero o tomillo fresco

1 lata de frijoles cannellini o frijoles blancos, enjuagados y escurridos

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

Sal y pimienta, al gusto



Preparación

En un procesador, mezcla el ajo con las hierbas y pulsa hasta que quede fino. Añade los frijoles, el aceite, el limón, sal y pimienta. Procesa hasta que quede uniforme. Ajusta la consistencia con un chorrito de agua si hace falta. Sirve como dip o relleno.



Totopos horneados con tortilla integral

Los totopos “integrales” del súper a veces terminan siendo fritos y muy salados. Esta versión se hace en minutos y te permite controlar sal y grasa, sin perder el crunch.

Ingredientes

6 tortillas integrales (aprox. 21–22 cm)

1 cucharada de aceite de canola (o el necesario)

Sal al gusto



Preparación

Precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Unta ligeramente ambos lados de las tortillas con aceite. Apila, corta en sextos (o al tamaño que prefieras) y acomoda en una bandeja. Hornea 8–10 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Deja enfriar y sirve.

