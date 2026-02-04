Snacks saludables para ver el Super Bowl

El próximo 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX, en el que los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán ante la mirada de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que, más allá de los fanáticos del deporte, este evento se ha convertido en un fenómeno mediático: el show de medio tiempo, que este año estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, atrae a una audiencia cada vez más amplia y diversa, especialmente por el momento cultural que vive el artista.Como ya es tradición, la comida también juega un papel protagónico: muchas personas se preparan con botanas y bebidas para disfrutar del partido en casa. Pero consentirse no está peleado con cuidarse. Por eso, aquí te compartimos algunas recetas de snacks saludables que son igual de deliciosas, perfectas para vivir el juego sin remordimientos. Este dip es una alternativa más ligera al clásico a base de crema o mayonesa que suele aparecer en las reuniones. Además, a diferencia de muchas salsas frías, va al horno, lo que lo convierte en una opción reconfortante (y práctica) para una merienda. Queda delicioso recién salido del horno o a temperatura ambiente, y también funciona como acompañamiento cremoso para pollo o pescado a la plancha.IngredientesPreparación A veces antoja “algo tipo pizza”, y esta versión con setas portobello lo logra sin perder el lado saludable. Es un bocado bajo en sodio (si eliges bien el queso) y perfecto como merienda o como botana para sorprender cuando se juntan a ver el partido.IngredientesPreparaciónEstas “papitas” de kale son una forma fácil (y muy crujiente) de sumar hojas verdes, incluso para quienes normalmente no son fans. Lo mejor: se hacen rápido y quedan perfectas como botana.IngredientesPreparaciónSencillo, cremoso y lleno de proteína vegetal. Si llevas una dieta basada en plantas, puedes servirlo tal cual como dip, o usarlo como relleno de sándwiches con verduras y hojas verdes. También queda increíble con chips de pita, pan tostado o galletas integrales.IngredientesPreparaciónLos totopos “integrales” del súper a veces terminan siendo fritos y muy salados. Esta versión se hace en minutos y te permite controlar sal y grasa, sin perder el crunch. IngredientesPreparación Con información de Cook for your life. MR