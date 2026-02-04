¿Qué pasa si como bolillo todos los días?

Bolillo. Alimento clave en la tradición mexicana, confidente para los días estresantes y de pánico; ¿quién no ha escuchado en su muy diversa cotidianidad?: “Cómete un bolillo pal' susto”. Ejemplos los hay demasiados, pero iniciemos por lo básico: ¿qué país puede disputarse el origen del bolillo?

Que no arda Troya, en realidad: ninguno. El bolillo tiene sus raíces en la interculturalidad de la expansión europea consecutiva al siglo XVI. Hay registros de que la civilización egipcia ya elaboraba una clase parecida de pan desde hace más de diez mil años a.C.; también lo hacían los griegos, quienes solían fermentar cereales para después cocerlos en hornos. O sea, el bolillo es pura delicia cosmopolita.

¿Cuántos bolillos debería comer al día?

Ahora, vayamos a lo que vinimos: ¿cuántos bolillos debería tragarme al día? De acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, una pieza de bolillo de alrededor 60 gramos contiene 183 calorías, por lo que deberías comer un mínimo de 40 bolillos para que puedas decir: "sí, sí, ya la cajeteé".

Recordemos que una persona de a pie tendría que exceder 7 mil calorías en un día para subir un kilogramo de peso, según el periódico La Voz de Galicia. Comparemos: una tortilla de maíz tiene solo 52 calorías, por lo tanto:

Comer 1 bolillo es igual a comer 3 tortillas de maíz.

Asimismo, la Coordinación de Nutrición de la UNAM advierte que consumir carbohidratos en exceso —como los que aporta el bolillo—, contribuyen al desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. ¿Qué nos dice esto?: que, obviamente, tampoco hay que exagerar en su consumo.

La Cartera de Alimentación Saludable y Actividad Física de NutriIMSS, indica que se debería comer un máximo de dos bolillos al día.

Nadie puede negarlo, este alimento tiene un lugar especial en la gastronomía mexicana; un bolillo con frijolitos mata el hambre y apacigua el susto, un bolillo trae alegría, disputas de antojo, memes y preocupaciones.

AO

