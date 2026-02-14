La contingencia ambiental que se vive en Ciudad de México y el Estado de México mantiene a las autoridades alertas respecto a los programas que se activaron con relación a la alerta, como el "Hoy no circula". Ante esto, algunos se preguntan si habrá un operativo especial contra vehículos que no acaten las disposiciones. Estos son los detalles:

En su reporte más reciente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la mañana de este sábado 14 de febrero que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y sus medidas , con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Por tal razón, este día se mantiene la implementación del programa "Hoy no circula" que restringe la circulación de algunos vehículos por el área metropolitana y que, a su vez, movilizará a las autoridades a reforzar la detección y sanción de automóviles que no cumplan con esta disposición .

Medidas y acciones a cargo del gobierno:

-Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias difundirán las recomendaciones de protección a la salud.

-Restringir la circulación de todos los vehículos oficiales de uso administrativo de las dependencias de los tres niveles de gobierno, se exceptúan los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos.

- Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde .

-Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación.

Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.

-Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles, uso de solventes, aplicación de pintura, bacheo, pavimentación, entre otros, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

-Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

-Las autoridades ambientales federales actuarán en el marco de sus respectivas atribuciones, con el objetivo de contribuir con la reducción de emisiones a la atmósfera en la ZMVM.

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas , en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informarán en un boletín que se emitirá el día de hoy sábado 14 de febrero a las 15:00 horas.

