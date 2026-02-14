Este sábado 14 de febrero, las cosas en la Zona Metropolitana del Valle de México se complican para San Valentín y la celebración para los enamorados tendrá algunas restricciones debido a la contingencia ambiental que, a su vez, siga activado el programa “Hoy no circula”. Así es, la Fase I de contingencia ambiental por ozono continuará este sábado 14 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por lo que el programa “Hoy no circula” operará con restricciones específicas para reducir emisiones contaminantes y disminuir riesgos a la salud.Las medidas se aplicarán en un horario de 05:00 a las 22:00 horas, aunque algunos sectores tendrán horarios diferenciados.Lo anterior, debido a que mañana el sistema anticiclónico seguirá afectando la porción centro del país, provocando estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 Celsius. Con estas condiciones se favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Se estima que la calidad del aire para mañana será de Mala a Muy Mala.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA