Este sábado 14 de febrero, las cosas en la Zona Metropolitana del Valle de México se complican para San Valentín y la celebración para los enamorados tendrá algunas restricciones debido a la contingencia ambiental que, a su vez, siga activado el programa “Hoy no circula”.

Así es, la Fase I de contingencia ambiental por ozono continuará este sábado 14 de febrero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por lo que el programa “Hoy no circula” operará con restricciones específicas para reducir emisiones contaminantes y disminuir riesgos a la salud .

Las medidas se aplicarán en un horario de 05:00 a las 22:00 horas, aunque algunos sectores tendrán horarios diferenciados.

¿Por qué se activó el “Hoy no circula”?

Lo anterior, debido a que mañana el sistema anticiclónico seguirá afectando la porción centro del país, provocando estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 Celsius. Con estas condiciones se favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Se estima que la calidad del aire para mañana será de Mala a Muy Mala .

¿Qué autos no circulan este 14 de febrero?

Todos los vehículos particulares con holograma 2

Vehículos particulares con holograma 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 8 o 0

Vehículos particulares con holograma 0 o 00, únicamente cuando cumplan ambas condiciones:

Engomado azul y terminación de placa 9 o 0

Vehículos sin holograma de verificación, incluidos:

Antiguos

Nuevos

De demostración o traslado

Con pase turístico

Con placas foráneas

Con placas conformadas solo por letras

50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que, no cuenten con válvula de desconexión seca y que tengan terminación de matrícula PAR

Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de CDMX o EDOMEX

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén dentro de los supuestos anteriores; en estos casos la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas

OA

