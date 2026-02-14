Alerta en febrero: 3 plagas que invadirán tu casa por el clima

Existe fauna que puede ser dañina si se alberga al interior de las casas. Por eso es importante conocer dichas especies y saber cómo actuar frente a ellas.

Los insectos pueden ser dañinos si se propagan y se reproducen con rapidez, sobre todo si esto sucede al interior de las casas habitación. Y febrero es un mes ideal para que esto suceda.

Febrero, mes de aparición de plagas

Febrero, aunque es el mes más corto del año, trae consigo cambios climáticos significativos que pueden favorecer la aparición de plagas en los hogares.

Las variaciones en la temperatura, la humedad generada por las lluvias recientes y la búsqueda de refugio de algunos insectos hacen que esta temporada sea propicia para su proliferación.

Identificar las plagas más comunes y conocer métodos efectivos de prevención es clave para evitar infestaciones que puedan comprometer la higiene y la salud dentro del hogar.

De acuerdo con el sitio de Coinve (Empresa de Control de plagas en Madrid), durante este mes, ciertos insectos encuentran las condiciones ideales para instalarse en espacios cerrados . Algunas de las plagas más frecuentes incluyen:

Cucarachas: una amenaza persistente

Estos insectos, conocidos por su resistencia, buscan ambientes cálidos y húmedos, como cocinas y baños, donde pueden encontrar restos de alimentos y agua. Además de ser una molestia, las cucarachas representan un riesgo sanitario, ya que pueden transmitir bacterias y desencadenar alergias en algunas personas. Para prevenir su presencia, es fundamental mantener la limpieza del hogar, evitar acumulaciones de residuos y utilizar cebos o trampas específicas.

Hormigas: pequeñas pero invasivas

Las hormigas suelen ingresar a los hogares en busca de comida, aprovechando grietas o aberturas en puertas y ventanas. Algunas especies, como las hormigas carpinteras, pueden dañar estructuras de madera, mientras que otras, como las hormigas de fuego, tienen picaduras dolorosas. Sellar accesos, almacenar bien los alimentos y eliminar restos de comida son medidas eficaces para evitar su proliferación.

Chinches de cama: una plaga difícil de erradicar

Las chinches de cama son insectos diminutos que se alimentan de la sangre humana, causando irritación en la piel y problemas para dormir. Su presencia no está relacionada con la higiene, ya que pueden transportarse fácilmente en ropa, equipaje o muebles usados. Para evitarlas, es recomendable revisar con frecuencia colchones y muebles tapizados, lavar la ropa de cama con agua caliente y, en caso de infestación, acudir a especialistas en control de plagas.

La mejor forma de evitar que estos insectos invadan tu hogar es implementar medidas preventivas que reduzcan las condiciones favorables para su desarrollo:

Mantener una higiene estricta en la cocina y baños Sellar grietas y rendijas por donde puedan ingresar los insectos Evitar la acumulación de humedad y ventilar bien los espacios Almacenar los alimentos en envases herméticos Realizar inspecciones regulares en colchones, muebles y rincones oscuros Utilizar productos específicos para el control de plagas en caso de ser necesario

