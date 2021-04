Yukon Denali, una fortaleza para la familia

General Motors reforzó toda su gama de camionetas de gran tamaño en el segundo semestre de 2020, ejemplo de ello han sido las nuevas Chevrolet Suburban y Tahoe que ya hemos probado hace unas semanas y ahora tocó el turno de manejar otra gigante del asfalto: GMC Yukon Denali en su versión corta. Aunque a estas alturas seguramente ya la conoces bien, quisimos manejarla y descubrir cómo es el día a día con ella en un pequeño paseo familiar y algunos aspectos de su desempeño y uso.

Hablemos de las características de la GMC Yukon Denali 2021. Por su tamaño es similar a la Chevrolet Tahoe, con 5.33 metros de largo (la XL mide 5.72 metros). Los rines son de 22 pulgadas All Season y lo que más nos sorprendió es saber que la parrilla Denali tiene 10 mil superficies diferentes; cada pieza fue diseñada para ser distinta a la que le sigue pero sin perder la armonía.

Los faros LED en forma de “C” invertida es otra de sus fortalezas visuales, a lo que se agrega faros antiniebla adelante y atrás. En el toldo se aprecia el enorme techo panorámico y el portón posterior cuenta con apertura eléctrica.

Pasemos al interior. Para subir o bajar un enorme estribo se despliega y se oculta para ayudarnos en la labor. Una vez adentro los materiales que vemos son de primera calidad, con insertos de madera en tablero y puertas, y asientos forrados en piel. El sistema de infoentretenimiento cuenta con pantalla táctil de 10.2 pulgadas de alta resolución con conectividad Bluetooth, así como Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Ofrece servicio OnStar y WiFi Hotspot para siete dispositivos. Además tiene cámara de reversa, clúster digital de 8 pulgadas y un enorme Head-Up Display de 15 pulgadas que se refleja en el cristal y es configurable en altura, información e iluminación. En el apartado del sonido contamos con un sistema Bose con 14 bocinas que suena bastante bien y podrás comprobar en el video que colgamos de la review en YouTube.

El aire acondicionado se divide en dos zonas, así como calefacción y ventilación en los asientos delanteros; el volante Denali también tiene calefacción. La palanca se denomina como “Electronic Precision Shift” y está colocada de forma vertical en el tablero. También se destaca el espejo electrocrómico sensible a la luz que ya hemos probado en otros autos como el Corvette Stingray 2021.

Y porque en la Yukon Denali pedimos todo en grande, tenemos 10 puertos eléctricos de carga, multitud de portavasos y cargador inalámbrico en la consola central.

Un aspecto interesante es el funcionamiento de las dos pantallas táctiles HD de 12.6 pulgadas para los pasajeros posteriores. Su funcionamiento al principio no es intuitivo, pero tiene varias cosas para explorar como la posibilidad de conectar mediante USB o red inalámbrica el Miracast. La reproducción de películas desde el mismo puerto se puede manipular a placer de cada pasajero al adelantar, atrasar o incluso ver otras cosas como el mapa o el clima desde la comodidad de su asiento individual.

Y ya que hablamos de los asientos, a diferencia del pasado, estos son más delgados y estéticos pero no por ello dejan de ser cómodos. La segunda fila se divide en dos asientos individuales, éstos se pliegan de forma práctica al jalar una palanca, mientras la otra palanca hace la función de recorrido longitudinal. Esto nos permite entrar de cómodamente a la tercera fila. En la cajuela encontraremos un espacio mínimo de 772 litros y máximo de 3,749 litros.

Conectividad, mucha información al momento de la conducción y buenos terminados encontrarás en esta versión. EL INFORMADOR/M. Castillo

Conducción muy amigable

Hoy, con el litro “de la roja” a más de 22 pesos, con sus 91 litros la GMC Yukon Denali tiene un hambre que ronda los dos mil pesos por tanque. El consumo según la computadora indica 8 km/l aproximadamente.

Cuenta con motor V8 de 6.2 litros que genera 420 caballos de potencia y 460 libras-pie de torque. Este bloque tiene 17 patrones distintos que alternan la activación entre 1 y 8 cilindros, dependiendo de las condiciones y exigencia del vehículo, además del sutil Start/Stop que también ayuda un poco a no gastar gasolina en momentos de alto total. El motor está acoplado a una caja automática de 10 velocidades y la suspensión tiene control magnético mejorado.

En seguridad, los frenos de discos cuentan con ABS, control de estabilidad, siete bolsas de aire, asistente de frenado, sensores de punto ciego, de colisión frontal, de conservación de carril, de cruce peatonal, de estacionamiento frontal y de reversa, así como control de descenso, lo cual forma parte de un manejo con buen aplomo en ciudad, con seguridad para todos los ocupantes.

La sensación del motor es de poder absoluto, con un desplazamiento que no oculta que es una fortaleza de más de dos toneladas, pero que puede con eso y más gracias a la eficiencia a la hora de transportar hasta siete pasajeros como pudimos comprobarlo en un pequeño paseo familiar, donde confirma ese aplomo con todas las plazas ocupadas y la sensación del manejo increíblemente no se siente pesado ni tosco, más bien ligero y práctico, que si no fuera por la imponente altura, pensaríamos que vamos en un vehículo mucho más reducido en dimensiones.

GMC Yukon Denali costaba 1’724,900 pesos a inicios de 2021, pero hoy la encuentras en México por 1’799,900 pesos, la subida ha sido bastante fuerte con esos 75 mil pesos más en pocos meses. Por otro lado, tiene a sus máximos rivales en casa, pero en esta camioneta encuentras todo el lujo, la comodidad y la solución a una transportación dentro de la ciudad. Sin embargo, si te gusta viajar, te recomiendo ir mejor por la Yukon Denali XL con más cajuela.

Contamos con múltiples asistencias en la conducción, lo que la hace una de las SUV que mejor protección ofrece a los ocupantes. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

V8; 6.2 litros; Potencia: 420 HP @ 5,600 rpm. Torque: 460 libras-pie @ 4,100 rpm.

Tracción

Integral

Transmisión

Automática de 10 velocidades (10+R).

Frenos

De discos ventilados adelante y de discos sólidos atrás, con ABS y EBD.

Suspensión

Delantera: Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente MultiLink con barra estabilizadora.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 5,335.

Ancho: 2,058.

Alto: 1,943.

Distancia entre ejes: 3,071.

Capacidad

Peso bruto: 3,402 kgs.

Tanque: 90.85 litros.

Cajuela: Desde 772 litros hasta 3,479 litros.

Precio

1’799,900 pesos.