Viral: Mujer dice que se enamoró de un avión y que tiene relaciones con él

Sarah Rodo, una joven de 23 años, compartió en sus redes sociales su objetofilia: tiene atracción emocional, sentimental y sexual hacia cosas inanimadas.

“Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente; lo noté por primera vez cuando tenía 14 años”, dijo.

La mujer pertenece a un particular grupo poblacional identificado como “Objectum Sexual”. “Antes del avión, estaba en el ICE 3, que es un tren expreso”.

Dijo que siente amor hacia un avión de pasajeros al que ve como su novio. La joven, originaria de Dortmund, Alemania, aseguró que ha probado tener relaciones sentimentales con otros humanos, pero sólo se siente completa con los objetos.

Contó que tiene 50 réplicas de modelos de aviones que tiene en su cama.

Sarah dijo que su pasatiempo favorito es observar aviones y tiene dos tatuajes en el brazo; sueña con casarse con el Boeing 737 llamado ‘Dicki’. Sin embargo, tal ceremonia de matrimonio se consideraría ilegal en su país natal.

“También tuve dos relaciones con hombres porque no estaba segura de cuál era mi verdadera sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es objetofilia y me mantengo al margen eso”, comentó Sara.

La mujer señaló que “es el mejor sexo que he tenido!”.

“Cuando estoy con mi 737, estoy en la luna. Lo amo increíblemente, me siento segura con él y quiero pasar todo mi tiempo con él. Trato de volar con la mayor frecuencia posible e ir a buscar aviones en el aeropuerto. Llevo un modelo pequeño conmigo cuando salgo de casa para sentir que siempre estoy con él”.