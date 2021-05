Verde que te quiero verde

En 1979 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, abrieron su primer restaurante, muy modesto cuentan ellos mismos. Pasaron ocho años para que abrieran su segundo establecimiento, en esta ocasión de la ciudad de São Paulo, Brasil; 10 años después, inauguraron su primera ubicación en los Estados Unidos, Dallas, Texas. Hoy en día cuentan con 56 sucursales en siete países.

Fogo de chao es una churrasquería típica brasileña, en donde te dan una ficha de color rojo al frente y verde detrás, y tú, la pones sobre la mesa en verde y se te acercan a ofrecerte cortes asados en espada y te sirven en tu mismo plato, la volteas al rojo y el mesero ya no se acerca a ofrecerte. A mí en lo personal, a pesar de ser tragón sin llenadera, no me gustan los bufets porque siempre me paso.

Acudimos a Fogo hace unos días a petición de mi amada esposa, quien me decía que no había un lugar bueno de ensaladas en la ciudad, así muy “verduroso”, que pudieras comer a tu gusto y antojo, y recordé que en la inauguración de Fogo vi una barra de ensaladas única en la ciudad y la llevé.

Barra de ensalada $280 de entrada te reciben con un pan de queso calientito, de los más buenos que he probado; de hecho, pedimos más. Es muy aguadito y se desprende muy fácil, es muy aireado y tienen ese sabor a queso madurado que se corta muy pronto pero que se queda en la mente por siempre. También, te ofrecen papas a la francesa buenas a secas la verdad. La barra es muy grande, mide unos cuatro metros de largo por 1.5 de ancho. Llena de colores, tiene mucha luz y sobre una cama de hielo frappé e innumerables platos con ingredientes para que confecciones a tu gusto y cuantas veces quieras la mejor ensalada de tu vida.

Tienen (y espero no olvidar alguno): sandía, piña, papaya, naranjas, higos, mango, durazno, manzanas preparadas en diferentes tipos. Verdura: calabacitas crudas y asadas, betabel, lechugas de diferentes tipos, espárragos, papas en diferentes presentaciones, pimientos de todos colores y rostizados, garbanzos, elote, rábanos, chiles de diferentes tipos, unos chiquititos de lo más bueno llamados malagueta, tomates crudos, secos al sol, ensalada caprese, berenjenas en diferentes preparados, aceitunas, endivia, alcaparras enormes de lo más ricas, palmitos, brócoli, espinaca, cebolla caramelizada, ajos fritos, hongos y setas. Proteínas: salmón ahumado, ensalada de pollo. Embutidos: chorizo de pamplona, jamones, lomo, salami, serrano. Quesos: parmesano, manchego, gouda, queso azul, suizo. Aderezos tiene muchos, entre los que sobresalen el césar, italiano, el de la casa, vinagreta. Además tiene muchas opciones de semillas para acompañar.

Está de lujo y es un festín si quieres tener una comida diferente y llena de fibra y nuevos sabores y combinaciones.

Tienen otros menús, que esta vez no probé, pero que les comento con gusto. Menú normal $549 incluye 16 cortes. Experiencia brasileña $499 todos los cortes menos cordero. Otro que es de 250 gramos de proteína $310 a $390 a escoger pollo, picanha, fraldinha (vacío) o Alcatra (top sirloin).

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Fogo de Chao

D. Plaza Landmark, Paseo Virreyes #45, Puerta de Hierro, Zapopan, Jal.

T. 3315145850.

W. @fogodechaomx

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *