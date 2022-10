Una gran década de sabor

Los grandes restaurantes muchas veces inician por amor a la cocina y los amigos que nos dicen “me puedes hacer y vender lo que hiciste en la fiesta tal…”; y pues así inició Brisket house. Así, con una invitación de un sábado a los amigos, en dónde mi tocayo Gustavo y Pilar, cocinaron brisket para los amigos y después éstos les pidieron y pidieron, haciéndose un word of mouth que los llevó a cumplir ya 10 años de servicio. En un inicio lo hacían, y lo sigue haciendo, en el patio de su casa, casi a contra esquina de donde están ahora. En dónde sólo se notaba la fila para entregas, no tenían salón para comensales. Ahora, y desde hace algunos años, tiene un local donde preparan los pedidos y otro donde atienden a los comensales.

He tenido la oportunidad de probar muchas versiones de brisket y costillitas bbq. Y el común denominador, además de la textura característica de una larga cocción a fuego controlado, es ese sabor dulce que añade el azúcar. Aquí la receta es muy diferente, sí hay un dulzor, pero su cocina no se basa en ello. Se cimenta en el sabor natural de cada pieza que se cocina y sí, un lejano dulzor no predominante. Creo que ese secreto es lo que los ha mantenido como uno de los mejores. No por nada su lema es “si no te gusta, no pagas”.

Hice mi pedido por Instagram y pasé a recogerlo. Tenía comida familiar. Escogí el paquete -Texas 3, que es una charola que contiene; brisket 160 gr, pulled pork 160 gr. 1 medio baby back rib y 1 salchicha texana especial. Todo por $550, pero como éramos cuatro personas, ordené aparte ½ baby back rib $325.

Inicié probando el brisket, traía dos rebanadas gruesas; muy jugosas y en su punto, con un sabor original que llamaría más bien suave y muy bien logrado, con esas notas de mezquite y roble con lo que ahúman por más de 12 horas.

Seguí con el pulled pork, que a diferencia de otros lugares, te dan una bolsa con pequeños bollos para que tú te prepares tus propios sándwiches sin que los recibas todos aguado. Esta proteína la ahúman un par de horas más que el brisket y tiene un poco más dulzor, pero sin llegar a ser dominante, sino único.

Las costillas son perfectas, y es que a veces nos han dicho que el hueso debe casi desprenderse solo de la carne y no es así, sino que debe poder desprenderse fácilmente, que es diferente, es decir, debe de tener un pequeño agarre para que la cocción sea la adecuada, según cuentan los expertos. Su sabor, adictivo, con un spice rub justo, que le da condimentación exacta, sin pasarse de dulce ni salado. Característica que me parece muy importante en este platillo.

Guarniciones: elote, ensalada de col, puré de papa, mac and cheese, entre otros. ¡Sé feliz!

Brisket house

C. Quetzalcoatl 4406 esq. Kabah, Cd. Del Sol, Zapopan, CP 45050

Horario miercoles a domingo de 1 pm a 5:30 pm

Tel. 3323053322

IG @briskethousegdl

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Servicio: * * * * *