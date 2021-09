Una barbacoa con mucha experiencia

En compañía de mi buen amigo Trigo nos dispusimos entre semana a conocer estos tacos que por diferentes lados me recomendaron, se trata de El Forastero Chivastian. Es un pintoresco lugar en Ávila Camacho, a solo 3 cuadras de Circunvalación. Ahí, en lo que parece ser una servidumbre amplia, sobre la banqueta, tienen un puñado de mesas donde la atención es excepcional y la comida también. Don José Velázquez lo abrió en 1980 y estuvo al frente hasta el 2015, cuando su hijo Jonathan entro al quite. Se trata de tacos de barbacoa de res, tacos de carne asada y los fines de semana ofrecen también chamorros, mismos que acompañan con música en vivo esos días. Cuentan con un local que tienen ahí mismo para poder atender a la clientela que normalmente no espera para ser atendida, aunque siempre hay lugar, ya que al ser un lugar de tacos, la rotación es rápida y no sufre uno en la espera.

Para iniciar pedí unos tacos dorados de barbacoa ($16) a diferencia de otros lugares estos tacos, que vienen con copia como comúnmente se dice al tener doble tortilla, éstos vienen fritos es decir ‘deep fried’. No son dorados a la plancha sino, en freidora, lo que los hace crujientes en cada bocado y uniformes en ello. La carne es muy suave y no de sabor fuerte. La acompañan con una sola salsa de tomatillo muy buena, que tiene un picor alto, sí, así como a me gusta, rábanos, cebolla, cebolla guisada, cebolla con habanero y cilantro que ponen en tu mesa para que añadas a tu gusto. La tradición de aquí es darte los tacos bañados en su consomé, que por cierto es muy sabroso, ligero y desgraciado (desgrasado), como diría mi madre QEPD. A mí, como me gusta la sensación del tronar en cada mordida, lo pedí aparte para poder ir chopeando a cada bocado. Si lo pides, pueden dorarte los tacos en la plancha, solo habría que esperar un poco más mientras quedan.

Probé también los tacos de asada ($16) son de peinecillo siempre, con la carne delgadita y cortada en cuadritos, llegan en tortilla muy calientitas, son de máquina, no hechas mano, pero de buen sabor y consistencia. Te ofrecen en éstos frijoles de la olla, que en realidad son aluvias, pero en su punto exacto de cocción que acompañan este fabuloso y tradicional plato mexicano.

Los fines de semana, como comentaba, ofrecen chamorro ($75) lo adoban y cocinan al vapor envuelto en aluminio durante 6 horas, hasta quedar que se deshace, justo para taquear a tu gusto. Se acompaña con guacamole, frijoles y ensalada.También tienen lonches de barbacoa ($52), quesadillas con carne ($23) y sencillas ($15).

El Forastero Chivastian surgió porque Don José es originario de Arandas, Jal. y a llegar a la ciudad se sentía forastero y lo de Chivastian, por su equipo de futbol favorito.

Larga vida.

¡Sé feliz!

Asiste

El Forastero Chivastian (puesto de comida)

Av. Ávila Camacho #1800,esq. calle Agustín Melgar,col. Niños Héroes. Guadalajara

Horario de todos lo días de 9 AM a 3 PM; Sab. y dom. cierran a las 2 PM

En Instagram: @el_forastero_chivastian