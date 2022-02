Tips para tus fotos viajeras

Hoy en día nos sentimos más atraídos por lo visual; por lo que, las redes sociales son un gran espacio para compartir por medio de imágenes los mejores momentos de éxito, felicidad, aventura y emoción que suceden en el día a día. Uno de los temas favoritos es cuando vivimos nuevas aventuras en nuestros viajes, queremos compartir por medio de fotografías, todas las emociones que nos causó visitar ese lugar tan anhelado.

Capturar los mejores spots de tu viaje muchas veces no es tarea fácil. Si lo que quieres es tener tu feed de Instagram repleto de imágenes espectaculares, te damos algunos tips de expertos en marketing y turismo para que tus fotos viajeras sean las más ganadoras y seas la envidia de los viajeros y todos tus seguidores.

Photo by Daniel Jensen on Unsplash

1. Prepárate, conoce y aprende

Elige tu destino e investiga un poco de la ciudad para identificar los lugares más emblemáticos e imperdibles para visitar. Lee un poco de la cultura y costumbres locales, hay que ir mínimamente preparado para poder sacarle el máximo provecho a tus fotos. Así, antes de llegar ya podrás haber detectado los lugares más bellos en dónde tomar las mejores fotos de tu viaje y organizar tus actividades.

Photo by Daniel Peña on Unsplash

2. Identifica y prepara la cámara

Todos tenemos perspectivas únicas y puntos de vista distintos, así que atrévete a encontrar el tuyo, evita la típica foto e identifica lo cautivador del sitio en el que estás. Recuerda que detrás de cada foto hay una historia, observando encontrarás la tuya. Al momento de preparar la cámara asegúrate de que el lente esté reluciente para que ninguna mancha interfiera, no es necesario soltar una ráfaga para conseguir la mejor foto, tómate tu tiempo y haz unas 2 ó 3 tomas para seleccionar la que más te guste. Cuando tengas la ganadora y decidas compartirla, evita saturarla de filtros, retoques mínimos son más que suficiente para que tu feed luzca fenomenal.

Photo by Carlos Aranda on Unsplash

3. Elige el spot y ángulo adecuado

Afortunadamente en México tenemos una lista interminable de spots 100% instagrameables. Sea cual sea el destino que elijas, no te faltarán lugares preciosos para fotografiar. Como tip: Vale totalmente la pena que te tomes tu tiempo para encontrar el ángulo perfecto y que tu Instagram sea la envidia.

Photo by Asier Ibarrondo on Unsplash

4. Aprovecha todas las herramientas para tus fotos

Algo que destacan los expertos es que, si cuentas con herramientas innovadoras como una go pro, cámara análoga o algo distinto al lente de tu celular, tendrás un plus en tus fotografías. Pero si estas viajando ligero y sólo llevas tu celular, un buen consejo es aprovechar los espacios en donde estás. Si elegiste un destino de playa no tienes que romperte la cabeza para lograr una gran toma, muchas veces los hoteles son los mejores escenarios. Como tip: El horario para las fotos son la clave de todo, si estás en playa aprovecha el atardecer para capturar los mejores momentos de la puesta de sol.

Despierta a tu “yo fotógrafo” y escápate al lugar más instagrameable de México. Con esta guía de tips ya tienes las bases para triunfar en tu feed de Instagram y tener las mejores imágenes para tus redes sociales.

Photo by Yao Jiang

Con información de Edelman

