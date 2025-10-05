Abrazo otoñal en la Riviera Nayarit

La llegada del otoño ofrece temperaturas más suaves, atardeceres románticos y la oportunidad de conectarse con la naturaleza. Y todo lo anterior es posible en uno de los rincones con mayor magia dentro de la geografía de nuestro país: Riviera Nayarit.

Destino playero con opciones de diversión para todos los perfiles, Riviera Nayarit regala a los viajeros la oportunidad de disfrutar de una pausa necesaria del ajetreo diario en un ambiente de comodidad absoluta y atención esperada.

Una de las mejores opciones de hospedaje la ofrece Delta by Marriott, hotel que no ha dejado de renovarse en los últimos años, siendo una de sus novedades más recientes la apertura de una nueva torre (Zafiro) con 100 habitaciones más, que se suma a las 212 que ya tenía, conservando la calidad y acabados de primera categoría que caracterizan a una de las propiedades con mayor abolengo en este destino.

El hotel captura las cualidades que convierten a Riviera Nayarit en una opción ideal para gozar de unos días de relax: Naturaleza en su estado más puro, un servicio que hace sentir al viajero como todo un rey y la posibilidad de disfrutar sabores y experiencias que reponen el alma y el apetito del turista.

Entrar en el recinto es dar un mimo a los sentidos. La cama, suave como una nube, promete un sueño reparador a los viajeros que busquen noches apacibles. Los espacios, en colores arena, blanco y madera, son amplios independientemente de la categoría, lo que garantiza tanto comodidad como una gran capacidad de personalización en cada estancia.

Este recinto forma parte de la modalidad “todo incluido”, perfecta para quienes deciden emprender el viaje en familia y buscan una estadía sin complicaciones. Eso sí, vale la pena reconocer que al recorrer el interior del hotel, lo mismo uno se encuentra a padres en compañía de sus hijos, que a grupos de amigos o parejas que buscan una conexión especial durante el descanso.

Regalo al paladar

Los hoteles todo incluido han afinado su oferta gastronómica en los últimos años, equilibrando la filosofía de que “mucho puede ser igual a bueno”.

Sí, aquí se puede comer vasto, pero también variado y sobre todo delicioso. El Delta by Marriott tiene esa capacidad de sorprender al huésped con una oferta gastronómica única y no repetitiva. Destaca Salt & Thyme, cuya inspiración en el menú es la comida de granja, sencilla, cálida y sobre todo deliciosa.

Para quienes anden detrás de un ambiente más relajado y quieran seguir el partido de futbol del día o sencillamente amen los snacks, entonces la mejor opción será Press + Star, restaurante que ofrece pantallas de gran tamaño, cerveza de barril y ventanales amplios para disfrutar de una vista directo a una de las albercas del hotel. ¿Tentador?

Para los amantes del vino una visita necesaria será a Manolo, el wine bar del hotel donde es posible degustar unos buenos caldos españoles, chilenos y claro, mexicanos.

Ofrece una vista a la Bahía de Banderas espectacular así que el consejo es llegar por la tarde por una buena tapa y una copa de tinto que te permita ver en todo su esplendor el atardecer que pinta de mil colores el cielo.

Tzicuri Spa es una opción perfecta para sudar todas las tensiones previo a un buen descanso. CORTESÍA

SABER MÁS

Conexión espiritual

Tzicuri Spa es la opción ideal para quien busca un momento de relax tanto físico como mental. El equipo que se encuentra a cargo ofrece al huésped desde masajes hasta sesiones relajantes.

Con buena mano y un ambiente abrazado por la naturaleza, se convierte en una opción ideal para desprenderse de las tensiones cotidianas y reinventarse bajo el canto de las aves y el abrazo distante de las olas del Pacífico.

El descanso llama a la puerta

El sol otoñal invita a tostarse la piel, ¿qué mejor si lo hacemos a un costado de la piscina? Si te hospedas en este hotel, entonces no dudes en dirigirte con tu traje de baño y una toalla (sin olvidar el bloqueador) a las piscinas Media Luna, Aqua Jungle River o al Río Lento. Cada opción te permite un chapuzón rodeado por la espectacular naturaleza de la zona, además de disfrutar de los snacks que se ofrecen en sus cercanías.

Y es que el hotel se ha preocupado por cuidar del entorno y afectarlo en lo mínimo, lo que te permitirá escuchar durante tu hospedaje el canto juguetón de las aves tropicales.

El hotel ofrece todos los días un recorrido por los senderos naturales que circundan la propiedad, siempre acompañado por un experto que ofrece una guía explicada sobre la fauna y flora que vive y crece en las cercanías. Los horarios pueden variar según la temporada, aunque invariablemente hay que anotarse en la recepción para tomar la caminata, una experiencia irrepetible que vale la pena disfrutar.