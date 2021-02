Tamaulipas, la sorpresa de México

Cuando se piensa en un destino turístico para vacacionar, invariablemente se piensa en la playa, hay lugares muy populares y concurridos de la República Mexicana que gozan de la afluencia de los visitantes, pero hay otros Estados del país como Tamaulipas que guardan muchas sorpresas para los viajeros y que son una excelente opción por su variedad de climas y sitios enigmáticos.

Tamaulipas como su actual eslogan turístico lo indica, es “La sorpresa de México”, tiene ecosistemas desérticos, tropicales, templados, continentales y hasta nevados, como en el municipio de Miquihuana. La entidad ofrece lagunas como “El carpintero” en Tampico, la cual conecta con el Paseo La Cortadura; paisajes semidesérticos como el de Tula, vistas monumentales a la Sierra Madre Oriental y por supuesto el mar, el cual converge con el Río Pánuco en su frontera con Veracruz. La playa Miramar en Altamira, por ejemplo, es una de las más concurridas.

En entrevista, Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Tamaulipas, ahonda más sobre las cualidades del Estado como destino turístico en crecimiento. “El Estado de Tamaulipas tiene una cercanía con el Centro del país. Cuando pensamos en (la Entidad) se piensa que hay que dedicar entre 10 y 12 horas para ir hasta la frontera, nada más que si tú manejas desde la Ciudad de México, Tampico, Ciudad Madero y la zona conurbada del Sur de Tamaulipas está a menos de cinco horas para poder llegar y en ese radio pues ya llegaste a Guadalajara y no se te hace tan lejos, es así de cerca poder disfrutar de Tamaulipas”.

Reconoce la gran diversidad del Estado, “tiene 400 kilómetros de playa, tiene sus 400 kilómetros de frontera muy atractivos, pero también muy importantes en materia de turismo médico, espacios y sierras como la Sierra Madre Oriental que te permite una mega diversidad en temas de naturaleza, por ejemplo la reserva de la biosfera ‘El Cielo’, pero también otras sierras que te permiten actividades de rafting, espeleísmo y senderismo”. Otro de los sitios con gran historia y arraigo que tiene la Entidad es el camino real a Tula en la zona de Altas Cumbres, muy cerca de Ciudad Victoria.

“En su diversidad, tiene semidesierto, como en Tula, pueblo mágico, pero es uno de los pocos Estados que ofrece turismo cinegético para la cacería y pesca deportiva, hay de todas las actividades turísticas para poder hacer en el Estado”.

Se come muy bien

La gastronomía también es muy vasta y atractiva en Tamaulipas. En Tampico, por ejemplo, están las clásicas Tortas de La Barda, las cuales tienen entre sus ingredientes, pan francés, frijol, chorizo, jamón, tomate, cebolla, queso de puerco, queso amarillo, carne deshebrada, aguacate y queso blanco, con la también clásica salsa de chicharrón.

Los mariscos en playa Miramar son una delicia, sobre todo los que se preparan en el restaurante del hotel Arenas del Mar, el cual también ofrece una vista bellísima a la playa. En Tula, por ejemplo, las enchiladas tultecas son infaltables, así como sus gorditas de guisado, las de chicharrón en salsa verde son imperdibles, pero sí pican y bien.

En Ciudad Victoria se come excelente el cabrito y allá las flautas son tortillas de harina enrolladas con comida, como lo que sería similar a un burrito, pero alerta, no hay que pronunciar eso en la mesa porque se pueden herir susceptibilidades, así como sucede en la Ciudad de México y el dilema de saber si la quesadillas llevan o no, queso. Y claro también está la muy clásica carne a la tampiqueña, que incluso es muy popular en el centro del país.

Entre los dulces típicos, en Tula está el ponteduro, que tiene una textura similar a la del pinole y otro dulce que es a base de piloncillo y ajonjolí, así como las típicas nieves de cactáceas de sabores como la pitaya y la biznga, por mencionar algunas.

Un Estado con crecimiento exponencial

Señala el secretario de Turismos que la visión del gobernador Francisco Cabeza de Vaca para el Sur de Tamaulipas tiene un gran crecimiento. “La actividad económica de petroquímica y petróleo es muy importante, ahí está la refinería de Madero, pero es una zona que tiene actividad portuaria muy importante, como los puertos de Altamira y Tampico, (este último) que es del siglo XIX tan importante en el desarrollo de la historia de El Golfo. Pero hoy sin duda la actividad turística en Tampico y alrededores como la playa de Ciudad Madero y la naturaleza y la gran cantidad de lagunas y lagos que tiene Altamira, lo componen como un destino turístico excepcional”.

Recuerda que Tampico, conocido en el pasado como la capital de las huastecas, recupera su esplendor en infraestructura para que se desarrolle un circuito turístico en la zona. “Tenemos la playa Miramar, la segunda más importante de turismo carretero de México, otro punto es la restauración del centro histórico de Tampico, hemos iniciado con la remodelación, como el mercado municipal como una de las grandes obras nuevas que se han hecho en este gobierno”. Buscan la rehabilitación también de las antiguas bodegas de la administración portuaria de Tampico para crear todo un corredor sobre el Río Pánuco.

EL DATO

¿Cómo llegar de Guadalajara a Tampico?

Si eres de Guadalajara y quieres conocer la parte sureste de Tamaulipas, puedes tomar un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México, son aproximadamente 50 minutos de viaje y después volar de la CDMX a Tampico, que son cerca de 45 minutos de vuelo. Las aerolíneas que se pueden tomar, son por ejemplo, Viva Aerobus y Aeroméxico.

RESERVA DE LA BIÓSFERA EL CIELO. Vive la naturaleza al máximo en este sitio. CORTESÍA

Calidad sanitaria garantizada

Desde mayo del 2020, Tamaulipas se dio cuenta de que la bioseguridad sería muy importante para generar confianza. “Si la gente tiene confianza de que no se va a contagiar en un destino (por COVID-19) lo va a visitar, sino no, y uno de los elementos es dar esas garantías de buenas prácticas de higiene y sanitización”, expresa el secretario.

“El 15 de mayo (del 2020) lanzamos un programa llamado ‘SaniTam Pro’ en Tamaulipas, este programa fue de los primeros en el país que comenzó a hablar de buenas prácticas. Nosotros no nos peleamos con las certificaciones federales, pero lo que hicimos fue crear un protocolo de buenas prácticas para que la gente pudiera darse cuenta que los hoteles, restaurantes, agencias de viaje y transportadoras estaban haciendo su trabajo correcto de higiene y sanitización”.

En colaboración con la Cofepris se tomó este protocolo para que los establecimientos de todo tipo de comercio firmaran una carta compromiso de administrar los negocios en materia de higiene y sanitización con las buenas prácticas, recuerda el secretario de turismo que más de siete mil establecimientos han firmado la carta hasta ahora.

JL