Tacos del Parque: para todos los gustos

Ya cumplieron 30 años y no es por nada, pero siguen muy aclientados y con su servicio tan bueno como en sus inicios. Tacos del Parque se distinguen por ofrecer una gran variedad de opciones para todos los gustos. Abren por la mañana desde las 8:00 horas y ofrecen tacos de chorizo, birria (blandos y dorados), cachete, cabeza y tripa; por la noche añaden: lengua, costilla, labio, hígado, gringas y dorados de sesos. Tienen los mejores precios que haya visto en la calle, sin demeritar en nada la calidad y el servicio.

Yo andaba por la zona hace un par de semanas y me detuve al ver el tumulto que había y me decidí a pedir algo diferente; vamos, salirme de mi zona de confort que casi empezaba a redecorar.

Inicié con un dorado de sesos $13, jamás lo había probado, ni pocas ganas tenía de, pero el comensal delante de mí pidió uno y yo le seguí. Venía muy dorado con doble tortilla; son de tortilla más bien chica, diría yo; ni siquiera mediana, cosa de dos, tres mordidas chicas y se acaba. Tenía gran sabor, quizá el aceite con el que lo doran tiene tanto que le da un buen toque, por dentro es suave y no tiene tanto relleno, sino más bien como una buena embarrada y nada más. Para mí quedó como un ganador y digno de repetir. Te lo ofrecen con cilantro y cebolla, y tienen una barra con salsas de niveles de picor y unas que no tienen nada de chile, lo que muchos agradecen.

Seguí con un taco de hígado $13, que tampoco traía ni ganas ni en el radar, pero al igual, unas personas pidieron de esos yo opté por hacerlo también. Gran sorpresa la que me llevé. Tenía unos 35 años sin probar el hígado, era un platillo que mi madre casi nos hacía comer a fuerzas, recuerdo que desprendía un olor que no era agradable para mí, y su textura es un poco extraña y a veces hasta chiclosa. Acá lo fríen en rebanadas delgadas y lo pican finito. No tiene ese olor peculiar, pero sí un sabor lejano a la nostalgia infantil y dorado de aceite. También, quedó como ganador y bueno para repetir. Y es que por el rumbo de plaza Tepeyac hay unos de hígado, a los que he querido ir, pero no he tenido chance y les traigo ganas, y con éste tapé el hueco en la muela. Por último, pedí un par de tacos de lengua $20, los que me conocen saben que no puedo dejar pasar la oportunidad. La sirven rebanada con salsa verde muy bien equilibrada en su acidez y dulzor, con o sin picor y su verdura. Es muy buena, es suave y de gran sabor como deben de ser. Están dentro de mi top 10 en la ciudad.

Les dejo un tip: por las mañanas los tacos valen un peso menos.

TOMA NOTA

Tacos del parque (puesto de calle)

D. Calle Sol esquina Av. Arboledas, Jardines del Bosque, Guadalajara.

H. Lunes a sábado de 8:00 am a 1:00 am.

