Es cierto, el auge de las minivanes ya ha pasado. Desde que la inventaron los estadounidenses, han venido a la baja e incluso en el vecino del norte, solo quedan tres modelos. Pero en Asia las cosas son distintas y ahora, gracias a los chinos y japoneses, ya tenemos cinco modelos en México, de las cuales la única armada en nuestro país es esta Jac Traveller que probamos ahora.

Estéticamente su origen queda obvio gracias a la enorme parrilla frontal, con muchos elementos cromados. Aun así es más discreta que, por ejemplo, la GAC GN8. Fuera de eso es prácticamente una caja sobre ruedas, con un solo elemento cromado que rompe la monotonía, ubicado en la parte superior trasera de sus costados.

Por dentro, sin embargo, vemos acabados y equipo que las niponas ni siquiera se acercan. Ojo, estamos hablando de acabados y equipo, no fiabilidad. El espacio es muy amplio, como en todas las minivanes, pero en las versiones que llegan a México desde Japón, ninguna ofrece el confort de las segundas filas como las chinas y esta Jac no es la excepción, con asientos de capitán, mesita auxiliar y forros de una suavidad extremadamente agradable.

Adelante el chofer cuenta con asientos con masaje, calefacción y memoria. Tiene dos pantallas configurables horizontales, con gran definición y CarPlay inalámbrico. Cuenta también con cámara de 360 grados y sensores de proximidad, entre otros equipos de seguridad y lujo, que los hacen sentirse bien.

Con 376 HP, el arranque es sólido, principalmente si la batería tiene carga lo suficiente. La marca dice que, si está llena, puede dar hasta 150 kilómetros de autonomía eléctrica. En teoría, en ciudad, no se necesita gasolina nunca cargándola en un enchufe con regularidad. Pero si vamos a carretera puede llegar a más de mil 100 kilómetros de autonomía.

La suspensión es cómoda, aunque un poco menos refinada de lo que hubiéramos esperado, transmitiendo algunos ruidos al interior. Dirección y frenos hacen su trabajo con eficiencia. La transmisión es DHT, es decir, diseñada para híbridos, específicamente, de tres velocidades. También trabaja bien y nos hará olvidarnos de ella. Las buenas cajas son como los árbitros de futbol, cuando no te acuerdas de ellos, es que hicieron bien las cosas. También tiene asistencias a la conducción e incluso monitoreo del conductor, que nos regaña si no estamos viendo hacia donde conducimos.

Con precio de 899 mil 900 pesos, la Traveller es opción a considerarse para el que busca una camioneta familiar, o para el ejecutivo que quiere ir lo más cómodo posible en la segunda fila. Y como está armada en México, no tendrá problemas con los aranceles.

CT