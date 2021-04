Tacos Fermín, sinaloense zapopano

Tacos Fermín tiene cinco años en el mercado zapopano y ahora ya cuenta con tres sucursales. Nacieron en la Av. Guadalupe casi esquina con la Av. Rafael Sanzio y hace tres años se movieron a la vuelta, por Av. Rafael Sanzio. Actualmente tienen dos ubicaciones más: una por Av. Santa Margarita, en la Zona Real, y otra en López Mateos Sur, en la colonia Agua Blanca.

Llegué por recomendación de mi querida amiga Magda quien me comentó que si no había ido, no había vivido ni conocía a fondo los placeres callejeros de la comida sinaloense y pues bien, aquí les cuento qué tal.

Es en realidad es un puesto que integraron a un local en donde hay una veintena de mesas, mucho barullo y mucho movimiento. Conté 16 personas trabajando. Tienen un gran servicio a la entrada y de manera lineal tienen planchas y asadores donde confeccionan todas sus delicias que van con asada o con tripitas, de las que les platico.

Como buen asador sinaloense tienen: Chorreadas $50 que son estos sopes de mayor tamaño y que en vez de ser fritos en aceite los ponen a la plancha, llevan una base asiento de carne, queso que se funde a la perfección y encima ponen la carne de tu preferencia; yo la pedí con tripa, que tampoco es frita, sino asada al carbón y que le da un sabor excepcional. La pican muy fina, no es crujiente como la conocemos normalmente, sino un poco al dente podría decir. En vez de cilantro le ponen lechuga muy picadita y cebolla morada y te preguntan que si con picante o no, yo dije sí a todo… Aunque en realidad no tenía picor o al menos no me supo, pero en la mesa tienen dos salsas adicionales: una en un contenedor chico a base de chile árbol, esa sí pica. Y otra en un gran refractario, de aguacate que es muy espesa, le tienes que ayudar a la cuchara para que caiga la salsa en tu plato. De sabor la tripita se lleva un 10, tiene ese ahumado que da el asado y la manera en que la pican tan pequeña hace que no sientas que estás comiendo tripitas. Es deliciosa, tan buena que ordené un taco de harina, $30 de tripa solamente para disfrutarla sin el queso y con la tortilla norteña que debe llevar. Si te gusta el crujir, puedes pedirle que, además, pongan la tripita un ratito en la plancha a que dore y quede en el término que quieras, así lo hice yo y la explosión de sabor fue aún mejor ¡te lo recomiendo!

Por último, porque de verdad están llenonas las porciones, pedí un vampiro de asada $50, son de maíz (porque así son los vampiros pues), son de tortillas olvidadas en la plancha que se doran y quedan como tostadas, el tamaño es casi normal. No es de las tortillas chicas sino medianonas. Es como la chorreada pues, le ponen queso, se funde. La asada venía muy picadita y de buen sabor y sazón, con su lechuga y cebolla.

Tacos Fermín, un imperdible en la ciudad.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Tacos Fermín

D. Rafael Sanzio, #721, Arcos de Zapopan.

H. Abren a las 19:00 horas.

T. 6699298912.

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *