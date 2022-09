Stashing: Cuando tu pareja te esconde

No, no estás exagerando, de hecho esta situación ha sido definida como un tipo de maltrato psicológico que desde hace algunos años se conoce como: stashing, la tendencia a ocultar a tu pareja en redes sociales.

Seamos muy claros con sus características para comprender bien. Quien realiza esta práctica manifiesta actitudes contradictorias en redes sociales y la vida real de pareja, y es aquí donde reside el conflicto.

Imagina que te hacen creer que tienen algo serio contigo en la vida real; sin embargo, en la otra vida social, la digital, niega u omite todo rastro de esa relación.

¿Por qué?

Si te lo han hecho o lo has hecho, quizá ya comenzó a sonar familiar, por lo que buscaremos exponerte las causas para que actúes a conciencia, si es que aún no has reflexionado este problema.

Bien, las razones para esta conducta pueden ser múltiples y un tanto egoístas, desde utilizar a la otra persona para tener de forma segura una relación afectiva, manteniendo la posibilidad de salir con más personas en secreto, hasta no mostrar a la pareja por vergüenza, independientemente de la razón que mueve a apenarse por ella (su aspecto, publicaciones en redes, género, etc.)

Piensa en tu amigo o amiga que sale ya desde hace meses con alguien como pareja: en Instagram hay fotos de sus salidas juntos, pero jamás vemos rostro o rastro de la pareja, ni en fotos ni en menciones. No hay fotos, ni etiquetas y cuando le arroban, oculta la mención de sus redes, se toma fotos en todos sus encuentros sociales excepto con su pareja; reacciona a publicaciones de todos sus conocidos y no a las suyas; e incluso habla de o hace entender que está soltero o soltera en redes sociales. ¡Date cuenta!

¿Cómo me siento con esto?

Según los expertos, este tipo de violencia repercute en quien es negado o negada provocando una sensación de devaluación en la relación.

¿Has llegado a sentir que no vales lo suficiente para ser promovido en la vida pública de tu pareja? Ojo, porque aquí ya estamos hablando de una falta de consideración por parte de la otra persona.

