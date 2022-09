Son millones los usuarios que utilizan WhatsApp y una de las razones son sus herramientas de privacidad que garantizan, por ejemplo, que los mensajes no puedan ser interceptados. Pero también hay otras opciones de seguridad que se deben activar de manera manual, entre ellas ocultar tu última conexión y a continuación vamos a decirte los pros y contras de ello.

Como seguramente ya sabes, actualmente en el menú de configuración de la app de mensajería es posible realizar acciones como ocultar tu imagen de perfil, tus estados o no mostrar las palomitas azules que indican que un mensaje ha sido visto pero la aplicación está agregando más opciones.

Si no quieres que nade sepa cuándo fue la última vez que entraste a la plataforma, hay una opción para hacerlo, pero no siempre conviene activarla.

¿Cómo evitar que tus contactos vean tu última conexión?

Para ocultar la hora de última conexión a todos tus contactos:

Abre WhatsApp y ve al menú principal.

Elige la opción de Ajustes, luego Cuenta y finalmente Privacidad.

Ahí podrás configurar elementos como quién puede ver tu información, foto de perfil, estados, confirmación de lectura y "Hora de la última vez".

La intención de dicha función es que las personas puedan saber cuándo fue la última vez que uno de sus contactos entró a la app, de esta manera es posible averiguar si alguien probablemente ya vio nuestro mensaje pero decidió ignorarlo. Pero si no quieres que nadie vea esa información puedes desactivar la opción para todos, o solo para ciertos contactos.

Las desventajas de la configuración de privacidad de WhatsApp

Seguro piensas que las herramientas de privacidad, como eliminar la hora de última conexión o las palomitas azules, son una gran opción para pasar desapercibido, pero hay una parte que quizá no te guste tanto. Y es que cualquiera de estas opciones funciona hacia ambos lados. Es decir, si querías que tu ex deje de ver tus historias pero tú continuar espiando, ya no será posible.

Lo mismo en el caso de la última conexión. Si estabas pensando en que tu pareja ya no pueda ver cuándo entras a la app, entonces considera que tú tampoco tendrás acceso a esa información que, hay que aclarar, no está planeada para espiar a los demás, sino para tener datos y por, ejemplo, poder localizar a una persona en un mejor horario o, en caso de una emergencia, conocer su última hora de actividad.

Y si lo que quieres es poder entrar a la app y leer un mensaje sin aparecer "En línea" o que aparezcan las palomitas azules entonces debes seguir los siguientes pasos. La única manera oficial para que WhatsApp no registre tu actividad es estar desconectado de internet. Es decir que, tanto en Android como en iOS, debes activar el Modo Avión para que tu celular se desconecte de todas las redes.

Para activar el modo avión deberás desplegar la barra de herramientas deslizando tu dedo hacia abajo desde la parte superior de tu smartphone y buscar la opción. Es importante decir que WhatsApp debe estar cerrada. Tras la desconexión podrás ingresar y ver los mensajes. Posteriormente cierra completamente la app y desactiva el Modo Avión, de esta manera no aparecerás en línea en ningún momento, aunque, por supuesto, durante ese tiempo no recibirás mensajes nuevos.

