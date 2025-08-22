La despiadada predicción de Mhoni Vidente que preocupa a los migrantes de EU

La astróloga cubana Mhoni Vidente lanzó una de sus más recientes predicciones que ha causado inquietud entre las comunidades migrantes en Estados Unidos, pues según sus declaraciones, se avecinan tiempos difíciles marcados por redadas masivas, endurecimiento de políticas y un clima social adverso para quienes buscan oportunidades en territorio estadounidense.

De acuerdo con la vidente, los próximos meses estarán marcados por un endurecimiento en las políticas migratorias y un aumento en las redadas, lo que impactará directamente a quienes no cuentan con documentos.

Mhoni aseguró que las autoridades federales intensificarán operativos, lo que podría derivar en deportaciones masivas y en un ambiente de mayor tensión social.

En este escenario, Mhoni señaló que Donald Trump podría ordenar la deportación de entre uno y dos millones de migrantes, autorizando solo la estancia de “los trabajadores y las personas de bien”. Con lo anterior, la vidente insinuó que el mandatario impulsará la salida del resto de los migrantes que actualmente viven en Estados Unidos.

Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de que los migrantes mexicanos que se encuentren en territorio norteamericano sean protegidos por el presidente, pues "se prevé que se hable de la posibilidad de establecer una legislación que les brinde amparo y acceso a prestaciones".

Entre la preocupación y el escepticismo, el mensaje de la vidente coloca de nuevo al tema migratorio en el centro de la conversación, recordando que millones de personas viven en la incertidumbre respecto a su permanencia en Estados Unidos.

YC